В школу под зонтом: 1 сентября в Латвии ожидаются грозы и сильные ливни

Во вторник, 1 сентября, во многих районах Латвии ожидаются грозы, которые местами принесут очень сильные ливни, порывистый ветер и, возможно, град. Температура воздуха днем составит +18…+22 градуса, прогнозируют синоптики.

В ночь на вторник небо будет переменно облачным. Местами ожидаются туман и кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер будет слабым, температура воздуха понизится до +11…+16 градусов.

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Утром 1 сентября кратковременные дожди ожидаются лишь местами, однако в течение дня осадки охватят большую часть страны.

Во многих районах прогнозируются грозы. Местами они могут сопровождаться очень сильным дождем и порывистым ветром, не исключен также град.

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В основном ветер останется слабым. Максимальная температура воздуха составит +18…+22 градуса.

В Риге возможен сильный ливень

В Риге утром 1 сентября возможен кратковременный дождь, а во второй половине дня ожидаются сильные грозовые ливни с порывистым ветром.

Большую часть суток ветер будет слабым. Ночью температура воздуха составит около +15 градусов, днем воздух прогреется до +21 градуса.