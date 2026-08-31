В латвийском регистре нашли имя, в котором целых 41 буква

В Латвии зарегистрировано имя, состоящее из 41 буквы. Его обладательница - иностранка, а само имя настолько длинное, что с первого раза его непросто не только произнести, но и запомнить.

Речь идет о Михиндукуласурии Патабадиге Ашаре Кришани (Mihindukulasuriya Patabadige Ashara Krishani). Именно это имя считается самым длинным среди зарегистрированных в латвийском Регистре физических лиц.

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В регистре хранятся данные не только о гражданах и негражданах Латвии. Туда также попадают иностранцы, получившие в стране вид на жительство, регистрационное удостоверение гражданина ЕС или документ о постоянном проживании, а также представители других категорий.

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Среди обладателей особенно длинных одиночных имен тоже оказались иностранцы. У Наванитакришкана (Navaneethakrishkan) и Анандхападманабхана (Anandhapadmanabhan) в каждом имени по 18 букв.

Есть свой рекорд и среди жителей латышской национальности. Самое длинное имя в этой категории состоит из 22 букв - Жанете Ирена Саулстарите (Žanete Irēna Saulstarīte).

А самым длинным одиночным именем, оформленным по правилам латышского языка, считается Сниегбалтите (Sniegbaltīte). В нем 12 букв.