В Латвии резко выросло число случаев туляремии: все заболевшие попали в больницу

В Латвии в этом году уже зарегистрировали 17 случаев туляремии - опасной бактериальной инфекции, которая может передаваться человеку от животных, насекомых и загрязненной окружающей среды. Все заболевшие проходили лечение в больнице. Для сравнения, за предыдущие десять лет в стране выявили всего семь случаев.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), в 2025 году туляремией заболели 11 человек, причем большинство случаев пришлось на конец лета и осень. В этом году инфекция уже подтверждена у 17 жителей, поэтому специалисты призывают внимательнее относиться к рискам во время отдыха на природе и работы с почвой.

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Большинство случаев связаны с природой

Эпидемиологическое расследование показало, что чаще всего заражение могло произойти во время пребывания на природе. Среди вероятных причин - укусы насекомых, контакт с территорией, загрязненной выделениями грызунов, а также вдыхание зараженной пыли.

Туляремию могут переносить полевки, водяные крысы, ондатры, бобры и зайцы. Опасность также представляют клещи, комары и слепни. Возбудитель способен сохраняться в окружающей среде, в том числе в загрязненной воде, почве, зерне и сене.

Заражение возможно через поврежденную кожу или слизистые, при контакте с инфицированными животными, через загрязненную воду и продукты. Еще один путь - дыхательные пути: бактерии могут попасть в организм вместе с пылью. От человека к человеку туляремия не передается.

Где выявили заболевших

Больше всего случаев зарегистрировано в Земгале - шесть, и в Рижском регионе - пять. В Латгале заболели три человека, в Видземе - два, еще один случай зафиксирован в Курземе.

Среди 17 заболевших 12 мужчин и пять женщин. Семеро пациентов находятся в возрасте от 45 до 64 лет, шестеро старше 65 лет, еще четверым от 25 до 44 лет. Все они проходили лечение в больнице.

Туляремия обычно начинается внезапно. У человека может резко подняться температура, появиться озноб, слабость, головная и мышечная боль. В зависимости от формы заболевания возможны язвы на коже, болезненные лимфатические узлы, воспаление глаз, боль в горле, кашель и пневмония.

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Инкубационный период чаще всего занимает от трех до пяти дней, однако он может меняться в зависимости от способа заражения и количества бактерий, попавших в организм.

Туляремия является тяжелой инфекционной болезнью. При правильном лечении летальность составляет около 2%, а без лечения может достигать 5-15%.

Как снизить риск заражения

SPKC советует во время отдыха на природе пользоваться репеллентами и носить одежду, закрывающую руки и ноги. После возвращения стоит проверить на клещей себя, детей и домашних животных.

Не следует пить воду из рек, озер, родников и небезопасных колодцев. Для питья, приготовления еды и чистки зубов рекомендуется использовать бутилированную или кипяченую воду. Продукты и источники воды также нужно защищать от грызунов.

Особая осторожность нужна при работе с почвой, водой, животными и в пыльных помещениях. Во время уборки сараев, подвалов и других хозяйственных помещений важно не поднимать пыль, а поверхности перед уборкой при возможности увлажнить. Если пыль все же может образоваться, SPKC рекомендует использовать респиратор FFP2 или FFP3.

Охотникам, людям, работающим с дикими животными, а также участникам походов и отдыхающим в кемпингах стоит быть особенно внимательными. Нельзя прикасаться к больным или мертвым диким животным без защитных средств, а мясо дичи необходимо тщательно готовить.

Когда обращаться к врачу

Если после укуса клеща или другого насекомого, контакта с диким животным, загрязненной грызунами средой, небезопасной водой или пыльным помещением появились характерные симптомы, нужно как можно скорее связаться с врачом.

Важно рассказать специалисту о возможных обстоятельствах заражения. Такая информация может помочь быстрее установить диагноз и начать необходимое лечение.