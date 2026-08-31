В ближайшее время в столицу Непала отправится сотрудник Консульского департамента МИД

В связи с трагедией в Непале в ближайшее время в столицу Непала Катманду будет направлен сотрудник Консульского департамента Министерства иностранных дел (МИД), сообщили агентству LETA в министерстве.

В настоящее время завершается техническая процедура, и МИД обещает предоставить более подробную информацию в течение сегодняшнего дня.

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В министерстве отмечают, что у посольства Латвии в Пекине с момента трагедии есть прямой контакт с китайскими властями. Посольство Латвии находится в контакте как с властями Тибета на месте, так и с Консульским департаментом МИД и другими учреждениями, которые могли бы помочь в этой очень сложной ситуации.

Посольство Латвии предоставило известную ему информацию, а также получило информацию от китайской стороны. Связь осуществляется в основном по телефону, и ответы поступают. Также было подано несколько дипломатических нот и получена ответная нота. Контакты продолжались и в выходные.

Посол Карлис Эйхенбаумс находится в прямом контакте с представителями Министерства иностранных дел Китая на местной платформе WeChat.

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Посольство в Пекине получило информацию со списком из 33 граждан Латвии, которые въехали, планировали въехать или выехали через пограничный пункт Гиронг. Однако в настоящее время китайским властям неизвестно местонахождение лиц из списка.

МИД подчеркивает, что власти Китая проинформируют посольство Латвии сразу же, как только появится дополнительная информация.

Вблизи эпицентра происшествия находилась также большая группа латвийских туристов.

МИД Латвии призывает путешественников избегать пострадавших от наводнения территорий, следить за местными СМИ и соблюдать заявления и рекомендации правительства Китая и местных властей. Министерство также просит зарегистрироваться в Консульском регистре.