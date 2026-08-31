31 августа 2026, 17:05 Наталья Гудемчук/LETA

Школьникам урежут лимит на исправление оценок: что изменится

Школьникам урежут лимит на исправление оценок: что изменится

Ученикам основных школ могут позволить исправлять меньшую долю полученных оценок, чем предполагалось ранее. Об этом свидетельствуют изменения в проекте поправок, внесенные накануне заседания правительства.

Ученикам основных школ могут позволить исправлять меньшую долю полученных оценок, чем предполагалось ранее. Об этом свидетельствуют изменения в проекте поправок, внесенные накануне заседания правительства.

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Еще утром в понедельник проект поправок предусматривал, что учащиеся 7–9-х классов смогут исправить как минимум одну, но не более половины суммативных оценок (оценок за контрольные и проверочные работы). В новейшей редакции ученикам 4–9-х классов планируется разрешить исправлять не более трети полученных суммативных оценок по соответствующему предмету. Каждую предусмотренную для исправления оценку можно будет улучшить один раз.

При расчете одной трети от количества суммативных оценок (контрольных работ) будет применяться принцип математического округления до целого числа. Школы сами определят конкретный порядок улучшения оценок, включая то, какие оценки, как и когда ученик сможет исправить.

В свою очередь, для учеников 1–3-х классов предусмотрена возможность в течение учебного года улучшить полученные по предмету суммативные оценки, каждую из них - один раз. В аннотации указано, что на этом возрастном этапе подход к исправлению оценок направлен на своевременную поддержку в учебном процессе, особенно на закрепление базовых навыков и содействие учебному прогрессу школьника.

В предыдущей редакции предусматривалось, что ученикам 1–6-х классов по каждому предмету должна быть обеспечена возможность в течение учебного года улучшить как минимум один суммативный результат (оценку за проверочную работу).

Министерство образования и науки в аннотации поясняет, что в 1–3-х классах подход к улучшению оценок направлен на своевременную поддержку в учебном процессе. Школьнику также предоставляется возможность улучшить суммативную оценку достигаемого результата, указываемую в табеле.

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В 4–9-х классах планируется сбалансировать возможность улучшить учебные результаты с необходимостью сохранить значимость суммативного оценивания (контрольных и проверочных работ). Министерство отмечает, что ограничение до одной трети введено для того, чтобы исправление оценок не превратилось в параллельную систему повторного оценивания.

Школы должны будут обеспечить равные права на исправление суммативных (контрольных) оценок всем учащимся, независимо от их успеваемости или ранее полученной оценки. Улучшение оценки рассматривается как продолжение процесса обучения, связанное с обратной связью от педагога, дополнительными заданиями, консультациями или другими мероприятиями по совершенствованию знаний и навыков ученика.

Отдельный порядок предусмотрен для учеников с особыми потребностями, для которых разработан индивидуальный план освоения образовательной программы. Порядок улучшения их суммативных результатов будет применяться в соответствии с поддержкой и организацией учебного процесса, установленными в индивидуальном плане.

Проект поправок также предусматривает отказ от принципа обязательного взвешивания суммативных оценок (когда за разные контрольные работы ставился разный «вес» при выведении итоговой). В дальнейшем педагог сможет применять вес оценок при наличии педагогического обоснования, а конкретный порядок определит само учебное заведение.

После вступления поправок в силу школам придется уточнить внутренний порядок оценивания. Учебные заведения сохранят автономию в организации процесса исправления конкретных оценок, однако они должны будут обеспечить объективное оценивание, отражающее фактические учебные достижения школьника.

Согласно повестке дня, правительство примет решение об изменениях в стандарте основного образования завтра, 1 сентября.

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