«С каждым часом надежды все меньше»: родственники пропавших в Непале встретились в Риге

В воскресенье вечером в аэропорту «Рига» собрались родственники и близкие латвийцев, пропавших во время наводнения в Непале. В списке исчезнувших сейчас 33 гражданина Латвии. Люди пришли не встречать родных, а поддержать друг друга в ожидании новостей, которые могут изменить их жизнь.

У зоны C было непривычно тихо. На одежде участников встречи появились белые ленты - знак того, что в этой неизвестности они остаются вместе. Но с каждым днем ждать становится все тяжелее.

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«Для меня очень важно, чтобы сестра моего мужа и ее супруг знали, что дети в безопасности, что их дети в безопасности. Нам крайне важно встретиться, обнять друг друга, установить связь друг с другом», - сказала Иева Таранда.

Еще одна участница встречи, Вия, призналась, что сохранять надежду становится все сложнее. «Надежда умирает последней, но это очень тяжело. Я сочувствую всем близким. Будем надеяться на лучшее, но, к сожалению, кажется, что с каждым часом надежды становится все меньше», - сказала она.

Линда и Матисс по-прежнему ждут чуда. «Мы ждем чуда и верим, что они вернутся. Агнесе и Раймонд», - добавили они.

По данным Министерства иностранных дел Латвии, катастрофа затронула не менее 90 000 человек. В спасательных работах со стороны Непала участвуют около 15 000 человек. Среди пропавших - 33 гражданина Латвии, об исчезновении которых родственники сообщили в Консульский департамент МИД.

Директор департамента Эдите Медне подчеркнула, что один и тот же список передали сразу нескольким странам, поскольку пока неизвестно, где именно могут находиться пропавшие.

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«Чтобы не возникло путаницы: сейчас я называю Китай, Индию и Непал, но один и тот же список из 33 человек передан всем странам, поскольку мы не знаем, на какой стороне окажутся люди», - сказала Медне.

Поиск осложняется и тем, что часть погибших пока невозможно идентифицировать. Некоторые тела сильно пострадали, поэтому одним из способов установить личности может стать анализ ДНК. В Латвии родственники пропавших могут добровольно сдать образцы в Государственной полиции.

«Государственная полиция начала брать образцы ДНК у родственников. Отклик большой с самого утра. Работа началась в 8:00. Скорее всего, возникнут сложности, поскольку не все находятся в Латвии, но мы это решим», - отметила Медне.

Для некоторых эта трагедия оказалась особенно близкой. Дите рассказала, что лично знает пропавших и сама когда-то планировала отправиться в одну из поездок, которая могла привести ее туда же.

«Я лично знаю каждого из них. С кем-то пересекались жизненные пути, где-то мы встречались. Когда я планировала очередную поездку, это было одно из путешествий, в которое я должна была отправиться. Но обстоятельства не позволили. Я осталась», - рассказала Дите.

Сейчас родственники говорят прежде всего о необходимости получить точную информацию. Не догадки и слухи, а факты, которые позволят понять, что произошло и что делать дальше.

«За эти дни мы пережили так много, что хотим только одного - чтобы нас оставили в покое. Мы хотим получить достоверные факты, хотим знать правду, чтобы понять, как нам жить дальше», - сказала Иева Таранда.