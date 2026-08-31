С 1 сентября дороги станут заметно оживленнее: водителей просят снизить скорость

С началом нового учебного года на улицах станет больше детей, школьных автобусов и автомобилей. Особенно заметно это будет в пригородах и возле школ, поэтому водителей просят заранее планировать поездки и оставлять запас времени на дорогу.

Первые дни сентября традиционно требуют повышенного внимания. Всех участников движения призывают соблюдать скоростные ограничения, дорожные знаки и особенно внимательно проезжать участки возле школ. Детей в это время на дорогах станет значительно больше.

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Родителям также рекомендуют перед началом учебы еще раз поговорить с детьми о безопасности. В населенных пунктах и рядом с городами появилась новая инфраструктура для пешеходов и велосипедистов, которой школьники будут пользоваться по дороге на занятия. Важно заранее объяснить, как безопасно передвигаться по таким участкам.

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Дополнительные сложности для водителей создают дорожные работы. Сейчас ограничения движения действуют на 45 участках государственных дорог, причем наиболее заметные из них сохраняются в окрестностях Риги, Латгалии и Курземе.

В районе Риги ограничения, в частности, действуют на Лиепайском шоссе (A9) - от Бривкални до Кливес и на участке от Лиелупе до перекрестка с дорогой Елгава–Тукумс (P98). Работы продолжаются также между Блидене и кладбищем Пурвакрога, а также в Броцены.

Актуальную информацию о дорожных ограничениях можно найти на сайте Latvijas Valsts ceļi. Сообщить о ситуации на государственных дорогах или получить информацию о ней можно круглосуточно по бесплатному телефону 80005555.