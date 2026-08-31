Прецедент в Конституционном суде: однополая семья добивается права вписать двух матерей в свидетельство о рождении ребенка

В Конституционный суд Латвии подано дело по поводу внесения в свидетельство о рождении ребенка информации о родителях одного пола.

Действующие законы позволяют официально вписать в документы только мать и отца. Оспариваемые нормы прописывают именно этот стандартный порядок и сейчас не дают возможности указать двух женщин в качестве родителей.

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Заявителем по делу выступает женщина «АА», которая добивается признания материнства в отношении ребенка своей партнерши - «АВ». Ранее районный Административный суд официально признал их отношения семейными в контексте Сатверсме.

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На основании этого решения женщина обратилась в районный ЗАГС с просьбой вписать её в качестве второй матери в запись о рождении ребенка и выдать новое свидетельство. Однако ЗАГС ответил отказом.

По мнению заявителей, действующее законодательство оставляет однополые пары с детьми без полноценной юридической, социальной и экономической защиты. В результате страдают прежде всего интересы самого ребенка, который оказывается уязвимым как в личных, так и в имущественных правах. Кроме того, истцы указывают на нарушение принципа равноправия: существующие нормы дискриминируют такие семьи, позволяя вносить в документы в качестве родителей исключительно мужчину и женщину.

Конституционный суд предложил Сейму и Кабинету министров до ноября представить письменные разъяснения с правовым обоснованием своей позиции. Срок подготовки дела к рассмотрению установлен до февраля 2027 года.