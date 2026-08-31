Пограничникам Латвии хотят дать доступ к госпомощи на покупку жилья

Министерство внутренних дел Латвии подготовило поправки, которые могут расширить государственную жилищную поддержку на сотрудников Государственной погранохраны. Речь идет о помощи при приобретении или строительстве жилья - сейчас такая возможность предусмотрена для военнослужащих Национальных вооруженных сил.

Сотрудники других структур системы национальной безопасности, включая пограничников, в действующую программу не входят. МВД предлагает изменить ситуацию, считая, что специфика службы Погранохраны дает основания предоставить ее сотрудникам аналогичные гарантии.

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В ведомстве обращают внимание на особый статус пограничников в чрезвычайных обстоятельствах. Во время чрезвычайного положения Погранохрана может быть включена в состав Национальных вооруженных сил, а в военное время такое включение предусмотрено законом.

В таких условиях на пограничников распространяются нормы, регулирующие военную службу. Они предусматривают, в частности, ограничения для военнослужащих, определенные правила продолжительности служебного дня, выполнения обязанностей и времени отдыха.

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Именно это МВД считает достаточным основанием для того, чтобы при предоставлении жилищной поддержки рассматривать Погранохрану и ее сотрудников наравне с военнослужащими.

Поправки подготовлены в рамках правительственного плана действий. Они предусматривают расширение программы жилищных гарантий Altum на сотрудников Погранохраны.

Теперь инициативу должен рассмотреть Кабинет министров. Если правительство ее поддержит, окончательное решение предстоит принять Сейму.