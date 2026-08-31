Кибератака на CSDD: расследование может растянуться на год

tv3.lv

Государственная инспекция по защите данных (DVI) в настоящее время не может точно сказать, как долго продлится проверка киберинцидента, произошедшего в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), сообщает агентство LETA.

В инспекции поясняют, что продолжительность проверки зависит от объема выясняемых обстоятельств, получения необходимой информации от CSDD и других возможных участников процесса, привлечения экспертов по кибербезопасности, а также от анализа материалов дела.

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Закон об обработке данных физических лиц предусматривает, что в рамках административного процесса DVI принимает решение в течение шести месяцев со дня возбуждения дела. Если по объективным причинам соблюсти этот срок невозможно, его могут продлить до одного года.

В то же время дела с высоким приоритетом обычно рассматриваются в срок от четырех до девяти месяцев.

Премьер-министр Андрис Кулбергс поручил до сегодняшнего дня представить Центру управления кризисами (KVC) при Государственной канцелярии информацию с оценкой нарушения защиты персональных данных в результате киберинцидента в CSDD, его возможного влияния на права и свободы граждан, а также о необходимых мерах по защите информации.

В DVI подтверждают, что данные уже переданы. Инспекция проинформировала KVC о предпринятых действиях, включая начатую проверку и запрос дополнительных сведений у CSDD и Cert.lv.

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Также DVI сообщила KVC о дальнейших шагах по оценке причин инцидента, его последствий и мер безопасности, принятых CSDD.

Как сообщалось ранее, в результате кибератаки на CSDD в начале августа произошла утечка персональных данных 1,2 миллиона человек и сведений примерно о 200 000 юридических лиц. Речь идет об информации по платежам, совершенным в адрес дирекции за последние 18 лет.

После призывов ряда должностных лиц уйти в отставку такое решение приняли как правление, так и совет CSDD.

Параллельно министр сообщения Рихард Козловскис инициировал служебную проверку в ускоренном порядке для выяснения всех обстоятельств и виновных в утечке. В ходе расследования оценят и договор CSDD с компанией Tet на оказание услуг кибербезопасности.

Генеральная прокуратура со своей стороны начала прокурорскую проверку по факту возможных нарушений или халатности, а Государственная полиция возбудила уголовный процесс по факту самой кибератаки.