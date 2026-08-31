Как Европа повышает пенсионный возраст и что ждет Латвию

Европейцам, похоже, придется работать все дольше. Население стареет, число людей трудоспособного возраста сокращается, а продолжительность жизни растет.

Одни страны уже приняли решение постепенно отодвигать выход на пенсию, другие пока только ищут способы сохранить устойчивость пенсионной системы. Эту тему затронула в своей публикации Lsm.

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Самый заметный пример - Дания, где пенсионный возраст с 2040 года составит 70 лет. Но и это, возможно, не предел.

Вопрос о том, сколько придется работать сегодняшним 30–40-летним, становится для Европы все более актуальным. Причина не только в том, что люди живут дольше. Меняется само соотношение между теми, кто работает и платит социальные взносы, и теми, кто уже получает пенсию.

Согласно прогнозам Европейской комиссии, рабочая сила в ЕС в период с 2022 по 2070 год может сократиться примерно на 25 млн человек, или на 12%. Даже ожидаемое увеличение занятости среди женщин и людей старшего возраста полностью компенсировать демографические изменения не сможет.

Именно поэтому повышение пенсионного возраста постепенно превращается в один из основных вопросов европейской социальной политики.

Дания: 70 лет уже утверждены законом

Дальше всех среди европейских стран в этом направлении пошла Дания.

Еще в мае 2025 года парламент страны окончательно утвердил повышение возраста получения государственной пенсии до 70 лет с 2040 года. Закон распространяется на людей, родившихся после 31 декабря 1970 года. За него проголосовал 81 депутат, против - 21.

Сейчас установленный пенсионный возраст в стране составляет 67 лет. В 2030 году он повысится до 68, в 2035-м - до 69, а в 2040-м - до 70 лет.

В датской системе пенсионный возраст связан с изменением ожидаемой продолжительности жизни. Официальные расчеты сейчас предполагают возможность его дальнейшего увеличения: примерно до 71 года в 2045-м, 71,5 года в 2050-м и 74 лет к 2070 году. Однако здесь необходима существенная оговорка: эти цифры еще не утверждены парламентом. Это прогноз, основанный на действующем механизме, а следующее политическое решение должно приниматься в 2030 году.

Более того, сама Дания уже задумалась, не зашел ли автоматический механизм слишком далеко. Министр занятости Ане Хальсбёэ-Йёргенсен после принятия закона заявила, что Социал-демократическая партия в последний раз поддерживает повышение в рамках существующей автоматической модели и до 2030 года необходимо договориться о более справедливой системе.

Один из аргументов - нельзя одинаково оценивать человека, начавшего работать в 16 лет, и того, кто вышел на рынок труда после окончания университета далеко за 20.

ОЭСР также предупреждает, что дальнейшее повышение возраста выше 70 лет может усилить неравенство: люди с невысокими доходами нередко начинают работать раньше и в среднем имеют меньшую продолжительность жизни.

Словения: с 65 до 67 лет

По другому пути идет Словения. Пенсионная реформа там уже вступила в силу 1 января 2026 года, однако основные изменения будут происходить постепенно.

Для людей, имеющих не менее 15 лет страхового стажа, пенсионный возраст начнет повышаться с 2028 года - на три месяца ежегодно - и к 2035 году достигнет 67 лет вместо нынешних 65.

При этом для людей с 40-летним пенсионным стажем сохранена отдельная схема: соответствующая возрастная граница постепенно вырастет с 60 до 62 лет.

А что в Германии?

В Германии сейчас действительно идет серьезная дискуссия о том, как долго должны работать будущие поколения, однако решения о пенсионном возрасте в 70 лет там нет.

По действующим правилам стандартный пенсионный возраст постепенно повышается до 67 лет. Для родившихся в 1964 году и позже он составляет 67 лет.

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В июне 2026 года правительственная комиссия по пенсионной реформе предложила после завершения нынешнего переходного периода связать дальнейший рост пенсионного возраста с увеличением продолжительности жизни.

Если демографические прогнозы оправдаются, речь идет примерно о повышении с 67 до 67,5 года к 2041-2042 году - то есть значительно медленнее, чем в Дании.

При таком механизме пресловутая немецкая «пенсия в 70» действительно теоретически возможна, но, как объяснял депутат Бундестага Паскаль Реддиг, при нынешних прогнозах этот рубеж был бы достигнут лишь ближе к концу столетия.

Почему пенсионный возраст вообще приходится повышать

За сухими цифрами стоит довольно простая демографическая арифметика, уточняет Lsm.

Как отмечают экономисты SEB banka Дайнис Гашпуйтис и Luminor Петерис Страутиньш, европейское общество стареет, а количество работающих, которые фактически финансируют пенсионную систему, относительно числа пенсионеров уменьшается.

По словам Страутиньша, сейчас на одного пенсионера приходится примерно 2,5-3 работающих, однако в последующие десятилетия это соотношение будет ухудшаться.

Общеевропейский прогноз Еврокомиссии хорошо показывает направление изменений. В 2022 году на каждые десять экономически неактивных людей старше 65 лет приходилось примерно 22 работающих в возрасте от 20 до 64 лет. К 2045 году их останется около 16, а к 2070-му - только 14.

Это означает, что относительно меньшему числу работающих придется финансировать пенсии и другие расходы, связанные со старением населения.

У государства в такой ситуации, объясняет Страутиньш, есть несколько основных вариантов: направлять на пенсии большую часть бюджета, повышать пенсионный возраст либо снижать будущие пенсии относительно зарплат. На практике государства могут сочетать эти меры.

Именно поэтому политики обычно не спешат говорить о повышении пенсионного возраста - это крайне чувствительная тема. Однако демографические изменения заставляют правительства искать решения.

В Латвии длительный период постепенного повышения пенсионного возраста уже завершился: с 1 января 2025 года общий пенсионный возраст составляет 65 лет, а минимальный страховой стаж для получения пенсии по старости - 20 лет. Досрочно выйти на пенсию можно с 63 лет при соблюдении предусмотренных законом условий. Это подтверждает Госагентство социального страхования (VSAA).

Информация VSAA о пенсии по старости

Решения о повышении общего пенсионного возраста в Латвии до 67 или тем более до 70 лет сейчас нет.

Но демографическая проблема, которая заставляет другие европейские страны пересматривать пенсионные системы, касается и Латвии. Поэтому вопрос заключается не столько в том, изменится ли пенсионная система в будущем, сколько в том, какие именно решения будут выбраны.

Значит ли это, что молодым придется работать до 70?

Пока такого вывода для всей Европы сделать нельзя.

Датчанам, родившимся после 1970 года, - да: пенсионный возраст 70 лет уже установлен законом. В Словении верхняя стандартная возрастная граница к 2035 году достигнет 67 лет. Германия рассматривает гораздо более медленное дальнейшее повышение после 67 лет. В Латвии сегодня действует пенсионный возраст 65 лет и решения о его новом повышении нет.

Но общий европейский вектор действительно заметен: трудовая жизнь становится длиннее.