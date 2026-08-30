Под занавес лета: температура воды на пляжах Риги от 16 до 18 °C

liepainiekiem.lv

В воскресенье температура воды на официальных пляжах Риги составляет от 16 до 18 градусов.

Самая теплая вода - 18 градусов - в Кишэзерсе и Бабелите, на Кипсале и Луцавсале.

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На Румбуле и в карьере Болдерая температура воды составляет 17 градусов.

Самая холодная вода - 16 градусов - на пляжах Вакарбули, Вецаки и Даугавгрива.

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Муниципальная полиция напоминает, что для отдыха у воды рекомендуется выбирать один из девяти официальных пляжей Риги, где безопасность на воде обеспечивают спасатели.

Как правило, спасатели ежедневно следят за безопасностью на пляжах с 9:00 до 21:00.

Ночью при необходимости помощь можно получить на шести спасательных станциях - в Вецаки, Вакарбульи, Луцавсале, Румбуле, Бабелите и Кишэзерсе. При этом ночью на пляжах работает меньше спасателей, чем днем.