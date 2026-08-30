Осень все ближе: в Латвии новая неделя начнется с дождей и постепенно станет прохладнее

Первые дни сентября в Латвии будут дождливыми, а температура постепенно начнет снижаться. По прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в течение недели погода все отчетливее будет напоминать о приближении осени.

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В понедельник, 31 августа, небо будет преимущественно облачным, хотя временами возможны прояснения. Ночью во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами возможна гроза. Днем осадков станет меньше.

Будет дуть слабый и умеренный южный и юго-западный ветер, на побережье порывы могут достигать 15 метров в секунду. Воздух прогреется до +19…+23 градусов, а на востоке страны местами еще сохранится почти летнее тепло - до +25 градусов.

В Риге понедельник обещает быть сравнительно спокойным: днем существенных осадков не ожидается, временами будет выглядывать солнце, температура составит около +20…+22 градусов.

1 сентября возможны сильные ливни и грозы

Во вторник и среду солнце будет появляться лишь время от времени, а дожди пройдут во многих районах страны.

Особенно неустойчивой погода ожидается 1 сентября: во второй половине дня местами возможны сильные ливни и грозы. Поэтому школьникам и родителям в День знаний лучше захватить зонты, даже если утром погода покажется спокойной.

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Ночью на среду местами еще могут греметь грозы. В среду усилится западный и юго-западный ветер, особенно на побережье.

Ночные температуры в первой половине недели составят преимущественно +12…+16 градусов, днем ожидается около +17…+22 градусов.

К выходным станет еще прохладнее

Во второй половине рабочей недели через Латвию продолжат проходить зоны осадков. Днем температура в среднем будет держаться около +20 градусов, однако к выходным станет еще на несколько градусов прохладнее.

По нынешнему прогнозу, в субботу и воскресенье дождь возможен уже по всей стране, а ветер станет более порывистым.

Таким образом, календарная осень начнется без резкого похолодания, но с вполне узнаваемым сентябрьским набором: облака, частые дожди, грозы в начале недели и постепенное снижение температуры.