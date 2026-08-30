МИД обновил данные о гражданах Латвии в Непале: трое в безопасности, 33 пропали без вести

Согласно новой информации МИД, в Непале в безопасности находятся трое жителей Латвии, еще 33 числятся пропавшими без вести.

Информации о спасенных латвийских путешественниках в распоряжении МИД на данный момент нет.

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Департамент туризма Непала дополнил список людей, которые считаются пропавшими без вести. В настоящее время в него внесены все 33 гражданина Латвии, о пропаже которых родственники сообщили в Консульский департамент МИД.

В отношении одного человека в списке указаны неверные данные. Информация об этом направлена почетному консулу Латвии в Непале.

МИД сообщает, что 29 августа Посольство Латвии в Китае передало информацию еще об одном латвийском путешественнике, который находится в безопасности. Он путешествовал в составе группы из 80 человек из 19 стран.

Таким образом, сейчас МИД располагает информацией о трех гражданах Латвии, которые не пострадали в результате вызванного наводнением схода грязевого потока в Непале.

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс в социальных сетях отметил, что надежда найти пропавших живыми по-прежнему сохраняется.

«Есть информация, что группе людей незадолго до разрушительного оползня удалось пересечь границу с Китаем. Сейчас в этом районе нет связи, поэтому точной информации об этой группе пока нет», - сообщил премьер.

По словам Кулбергса, МИД также поддерживает связь с китайской стороной.

«Примерно в 45 минутах езды от границы, в небольшом горном городке, возможно, находится группа иностранцев. Мы попросили китайскую сторону как можно скорее установить имена этих людей. Есть надежда, что среди них могут быть и граждане Латвии», - написал Кулбергс.

Почетный консул Латвии в Непале продолжает поддерживать связь с местными учреждениями и передавать актуальную информацию дежурному сотруднику Консульского департамента.

После того как почетный консул сообщил о возможности передать непальским властям образцы ДНК родственников пропавших, Консульский департамент МИД совместно с Государственной полицией направил родственникам информацию о том, как и где они могут добровольно сдать образцы ДНК.

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МИД также получил информацию о том, что погибших находят в реках Индии. У найденных останков также будут брать образцы ДНК. Почетному консулу передан список из 33 пропавших без вести. Консул выяснит, какое учреждение в Индии будет собирать и систематизировать информацию, как это делает Департамент туризма Непала.

Ранее сообщалось, что МИД передал список из 33 пропавших без вести Министерству иностранных дел Непала. Список также направлен Европейской службе внешних связей и Министерству иностранных дел Финляндии, поскольку у Финляндии есть посольство в Непале. Посольство Латвии в Китае также передало список ответственным учреждениям.

В регионе продолжаются масштабные спасательные работы. При этом в пострадавшем районе отсутствует телефонная связь и недоступен интернет, отмечает МИД.

Непальская служба спасения опубликовала имена спасенных, однако граждан Латвии пока среди них нет.

С 28 августа непальская полиция ведет публичный онлайн-портал, который помогает семьям идентифицировать неопознанных людей. На сайте опубликованы списки пропавших и найденных людей, отмечает МИД.

Согласно информации, полученной от непальских властей, идентификация многих погибших уже невозможна из-за состояния останков. Их дальнейшее хранение создает риск распространения инфекций и эпидемий, поэтому ответственное учреждение округа Читван приняло решение похоронить все останки с соблюдением надлежащих процедур.

Перед захоронением у каждого тела возьмут и зарегистрируют образец ДНК, свидетельствует полученная МИД информация. Чтобы при необходимости быстрее установить личности граждан Латвии, пропавших в Непале, родственников первой степени родства - родителей и детей - призывают добровольно сдать образцы ДНК в Управлении криминалистики Государственной полиции Латвии.

С 30 августа образцы ДНК можно будет сдавать в нескольких местах в Латвии. Перед этим необходимо связаться с представителями Управления криминалистики Государственной полиции, чтобы подтвердить свою личность и договориться о времени и месте сдачи образца.

В Риге и Рижском регионе для этого нужно позвонить по телефону 67208733, в Видземском регионе - 64201342, в Курземском - 63404585, в Земгальском - 29211621, а в Латгальском - 65403306. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Тем временем МИД получил информацию еще об одном гражданине Латвии из другой туристической группы, который находится в безопасности в Тибете. Это означает, что в регионе могут находиться и другие граждане Латвии - в составе других групп или путешествующие самостоятельно.

По данным МИД, сбор информации осложняет тот факт, что ни один из путешественников из туристических групп не зарегистрировался в Консульском регистре. В нем был зарегистрирован только один самостоятельный путешественник. Его местонахождение установлено, он находится в безопасности.