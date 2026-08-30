Латвийский университет в 60-й раз проведет «День Аристотеля»: в центре Риги ограничат движение

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Сегодня в Риге на Домской площади в 60-й раз пройдет праздник первокурсников Латвийского университета «Аристотель-2026». В связи с мероприятием в центре города будут введены ограничения движения, сообщает агентство LETA.

Праздничная программа на Домской площади запланирована с 16:45 до 19:00.

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С 18:00 до 19:00 будет проходить шествие первокурсников. Его маршрут пройдет от Домской площади по улицам Екаба, Смилшу, Вальню и Калькю, далее - мимо памятника Свободы по бульвару Райня до здания Латвийского университета на бульваре Райня, 19.

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Во время шествия Государственная полиция совместно с Рижской муниципальной полицией будет обеспечивать общественный порядок и безопасность дорожного движения. При необходимости движение транспорта на маршруте шествия будут регулировать, ограничивать или полностью перекрывать.

После шествия в Большой аудитории главного здания Латвийского университета пройдет вечерняя часть мероприятия.

Для первокурсников выступят группы «Bermudu divstūris», «Carnival Youth», «Nova Koma» и другие музыканты.