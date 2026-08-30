«Еще есть надежда найти их живыми»: Кулбергс рассказал о поисках пропавших в Непале латвийцев

Надежда найти живыми граждан Латвии, пропавших после катастрофы в Непале, по-прежнему сохраняется. Премьер-министр Андрис Кулбергс сообщил о появившейся обнадеживающей информации: одна из групп людей незадолго до разрушительного оползня, возможно, успела пересечь границу с Китаем.
Сейчас латвийские власти пытаются выяснить, нет ли среди находящихся в этом районе иностранцев граждан Латвии.
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О последних имеющихся у правительства сведениях Андрис Кулбергс рассказал в социальных сетях. В субботу вечером министр иностранных дел Байба Браже связалась с министром иностранных дел Непала, чтобы обсудить ход спасательной операции и получить последнюю информацию о гражданах Латвии.
Несмотря на масштаб катастрофы и отсутствие связи во многих пострадавших районах, премьер подчеркнул: надежда найти пропавших живыми остается.
Особенно важной сейчас может оказаться информация о людях, которые находились неподалеку от китайской границы.
По словам Кулбергса, одна из групп незадолго до разрушительного оползня, возможно, успела пересечь границу с Китаем. Однако связи в этом районе сейчас нет, поэтому установить, кто именно входит в эту группу, пока невозможно. МИД Латвии работает и с китайской стороной, пытаясь получить дополнительные сведения.
Кулбергс сообщил еще об одной важной детали.
«Примерно в 45 минутах езды от границы с Китаем, в небольшом горном городке, находится группа иностранцев. Латвийская сторона попросила китайских коллег как можно скорее установить имена этих людей и проверить, нет ли среди них граждан Латвии».
Пока неизвестно, связаны ли эти две группы между собой, и подтверждения того, что среди находящихся там иностранцев действительно есть пропавшие граждане Латвии, нет. Но эта информация дает надежду их близким.
Связи во многих районах по-прежнему нет
Получать достоверные сведения из зоны бедствия крайне сложно. Во многих местах не работают телефонная связь и интернет, что мешает спасателям и властям оперативно устанавливать местонахождение людей. Поисково-спасательные операции при этом продолжаются.
Кулбергс отметил, что понимает, насколько тяжелы эти дни для семей пропавших. Близкие ждут любых известий и пытаются выяснить, где находятся их родные и нужна ли им помощь.
Премьер подчеркнул, что сейчас первоочередная задача - найти людей, а не искать виновных.
Латвийские службы, по его словам, продолжат делать все возможное для получения информации о гражданах страны и, если потребуется, помогут доставить их в безопасное место.
Пока поиски не закончены и не получена информация об обратном, остается надежда, что пропавшим удалось спастись, сказал премьер.
Ziņas par Latvijas valstspiederīgajiem Nepālas traģiskajā notikumā
Pagaidām vēl ir cerība atrast mūsu Latviešus dzīvus.
Šovakar Ārlietu Ministre @Braze_Baiba sazinājās ar Nepālas ārlietu ministru, lai pārrunātu glābšanas operāciju un jaunāko informāciju par Latvijas… pic.twitter.com/kxIezv45PqЧитайте
- Andris Kulbergs (AS) 🇺🇦🇱🇻 (@AndrisKulbergs) August 30, 2026
Сейчас пропавшими считаются 33 гражданина Латвии
По последней информации латвийской стороны, местонахождение 33 граждан Латвии, находившихся в пострадавшем регионе, остается неизвестным.
Еще накануне МИД передал список этих людей Министерству иностранных дел Непала. Он был также направлен Европейской службе внешних связей и МИД Финляндии, поскольку у Финляндии есть посольство в Непале. Посольство Латвии в Китае передало список ответственным китайским ведомствам.
Ранее Департамент туризма Непала опубликовал список, в котором пропавшими после катастрофы значились 29 граждан Латвии. МИД при этом предупреждал, что список содержит ошибки и является неполным. Почетный консул Латвии в Непале добивается его исправления и дополнения.
Среди опубликованных непальскими спасательными службами имен спасенных граждан Латвии пока не было.
В то же время известно как минимум об одном гражданине Латвии из другой туристической группы, который находится в безопасности в Тибете. МИД отмечает, что это позволяет предполагать, что в регионе могут находиться и другие латвийцы - как в составе других групп, так и путешествующие самостоятельно.
Родственников просят сдать ДНК
С 30 августа родственники первой степени родства - родители и дети - граждан Латвии, пропавших в Непале, могут добровольно сдать образцы ДНК в Управлении криминалистики Государственной полиции.
Это необходимо для того, чтобы при необходимости ускорить идентификацию погибших.
По информации почетного консула Латвии в Непале, среди обнаруженных в пострадавшем регионе погибших пока идентифицированы лишь некоторые. Перед захоронением неопознанных погибших непальские власти намерены взять и зарегистрировать образцы ДНК.
В 17:50 близкие соберутся в Рижском аэропорту
В воскресенье родственники некоторых пропавших призвали людей в 17:50 собраться в Рижском аэропорту, чтобы поддержать друг друга и мысленно быть рядом с теми, чья судьба пока неизвестна.
Именно в это время большая группа туристов из Латвии, пропавшая во время катастрофы, должна была вернуться домой.
Для получения информации о гражданах Латвии и консульской помощи можно круглосуточно обращаться в МИД по телефону +371 26337711 или электронной почте palidziba@mfa.gov.lv.
Число погибших продолжает расти
Масштаб катастрофы тем временем продолжает увеличиваться. По последним данным непальских властей, которые приводит AP, в Непале погибли 788 человек, еще 2502 считаются пропавшими без вести. Китай сообщил о 16 погибших и 546 пропавших в Тибете.
Reuters ранее в воскресенье сообщал как минимум о 734 погибших в Непале и 16 - в Тибете, а общее число пропавших превышало 3000. Разница в цифрах объясняется тем, что данные продолжают обновляться по мере работы спасателей и обнаружения новых жертв.
Катастрофу 26 августа вызвало обрушение ледника в районе непальско-китайской границы. Огромный поток льда, камней, грязи и воды прошел по горным речным долинам, разрушая населенные пункты, дороги, мосты и гидроэнергетические объекты.
Спасательные операции продолжаются, однако ситуация остается крайне сложной: в некоторых районах вновь возникла угроза наводнений, а сотни людей могут оставаться в труднодоступных местах и поврежденных тоннелях гидроэлектростанций.