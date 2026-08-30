«Еще есть надежда найти их живыми»: Кулбергс рассказал о поисках пропавших в Непале латвийцев

Надежда найти живыми граждан Латвии, пропавших после катастрофы в Непале, по-прежнему сохраняется. Премьер-министр Андрис Кулбергс сообщил о появившейся обнадеживающей информации: одна из групп людей незадолго до разрушительного оползня, возможно, успела пересечь границу с Китаем.

Сейчас латвийские власти пытаются выяснить, нет ли среди находящихся в этом районе иностранцев граждан Латвии.

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О последних имеющихся у правительства сведениях Андрис Кулбергс рассказал в социальных сетях. В субботу вечером министр иностранных дел Байба Браже связалась с министром иностранных дел Непала, чтобы обсудить ход спасательной операции и получить последнюю информацию о гражданах Латвии.

Несмотря на масштаб катастрофы и отсутствие связи во многих пострадавших районах, премьер подчеркнул: надежда найти пропавших живыми остается.

Особенно важной сейчас может оказаться информация о людях, которые находились неподалеку от китайской границы.

По словам Кулбергса, одна из групп незадолго до разрушительного оползня, возможно, успела пересечь границу с Китаем. Однако связи в этом районе сейчас нет, поэтому установить, кто именно входит в эту группу, пока невозможно. МИД Латвии работает и с китайской стороной, пытаясь получить дополнительные сведения.

Кулбергс сообщил еще об одной важной детали.

«Примерно в 45 минутах езды от границы с Китаем, в небольшом горном городке, находится группа иностранцев. Латвийская сторона попросила китайских коллег как можно скорее установить имена этих людей и проверить, нет ли среди них граждан Латвии».

Пока неизвестно, связаны ли эти две группы между собой, и подтверждения того, что среди находящихся там иностранцев действительно есть пропавшие граждане Латвии, нет. Но эта информация дает надежду их близким.

Связи во многих районах по-прежнему нет

Получать достоверные сведения из зоны бедствия крайне сложно. Во многих местах не работают телефонная связь и интернет, что мешает спасателям и властям оперативно устанавливать местонахождение людей. Поисково-спасательные операции при этом продолжаются.

Кулбергс отметил, что понимает, насколько тяжелы эти дни для семей пропавших. Близкие ждут любых известий и пытаются выяснить, где находятся их родные и нужна ли им помощь.

Премьер подчеркнул, что сейчас первоочередная задача - найти людей, а не искать виновных.

Латвийские службы, по его словам, продолжат делать все возможное для получения информации о гражданах страны и, если потребуется, помогут доставить их в безопасное место.

Пока поиски не закончены и не получена информация об обратном, остается надежда, что пропавшим удалось спастись, сказал премьер.

Сейчас пропавшими считаются 33 гражданина Латвии

По последней информации латвийской стороны, местонахождение 33 граждан Латвии, находившихся в пострадавшем регионе, остается неизвестным.

Еще накануне МИД передал список этих людей Министерству иностранных дел Непала. Он был также направлен Европейской службе внешних связей и МИД Финляндии, поскольку у Финляндии есть посольство в Непале. Посольство Латвии в Китае передало список ответственным китайским ведомствам.

Ранее Департамент туризма Непала опубликовал список, в котором пропавшими после катастрофы значились 29 граждан Латвии. МИД при этом предупреждал, что список содержит ошибки и является неполным. Почетный консул Латвии в Непале добивается его исправления и дополнения.

Среди опубликованных непальскими спасательными службами имен спасенных граждан Латвии пока не было.

В то же время известно как минимум об одном гражданине Латвии из другой туристической группы, который находится в безопасности в Тибете. МИД отмечает, что это позволяет предполагать, что в регионе могут находиться и другие латвийцы - как в составе других групп, так и путешествующие самостоятельно.

Родственников просят сдать ДНК

С 30 августа родственники первой степени родства - родители и дети - граждан Латвии, пропавших в Непале, могут добровольно сдать образцы ДНК в Управлении криминалистики Государственной полиции.

Это необходимо для того, чтобы при необходимости ускорить идентификацию погибших.

По информации почетного консула Латвии в Непале, среди обнаруженных в пострадавшем регионе погибших пока идентифицированы лишь некоторые. Перед захоронением неопознанных погибших непальские власти намерены взять и зарегистрировать образцы ДНК.

В 17:50 близкие соберутся в Рижском аэропорту

В воскресенье родственники некоторых пропавших призвали людей в 17:50 собраться в Рижском аэропорту, чтобы поддержать друг друга и мысленно быть рядом с теми, чья судьба пока неизвестна.

Именно в это время большая группа туристов из Латвии, пропавшая во время катастрофы, должна была вернуться домой.

Для получения информации о гражданах Латвии и консульской помощи можно круглосуточно обращаться в МИД по телефону +371 26337711 или электронной почте palidziba@mfa.gov.lv.

Число погибших продолжает расти

Масштаб катастрофы тем временем продолжает увеличиваться. По последним данным непальских властей, которые приводит AP, в Непале погибли 788 человек, еще 2502 считаются пропавшими без вести. Китай сообщил о 16 погибших и 546 пропавших в Тибете.

Reuters ранее в воскресенье сообщал как минимум о 734 погибших в Непале и 16 - в Тибете, а общее число пропавших превышало 3000. Разница в цифрах объясняется тем, что данные продолжают обновляться по мере работы спасателей и обнаружения новых жертв.

Катастрофу 26 августа вызвало обрушение ледника в районе непальско-китайской границы. Огромный поток льда, камней, грязи и воды прошел по горным речным долинам, разрушая населенные пункты, дороги, мосты и гидроэнергетические объекты.

Спасательные операции продолжаются, однако ситуация остается крайне сложной: в некоторых районах вновь возникла угроза наводнений, а сотни людей могут оставаться в труднодоступных местах и поврежденных тоннелях гидроэлектростанций.