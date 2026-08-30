41 буква и четыре слова: в реестре жителей Латвии обнаружили самое длинное имя

LSM

Самое длинное имя, зарегистрированное в Регистре физических лиц Латвии, состоит из четырех слов и насчитывает 41 букву, сообщает агентство LETA со ссылкой на Управление по делам гражданства и миграции.

Отмечается, что в Регистре физических лиц хранятся сведения не только о гражданах и негражданах Латвии, но и об иностранцах. В том числе в него внесены данные об иностранцах, получивших в Латвии вид на жительство, свидетельство о регистрации гражданина Европейского союза или свидетельство о постоянном проживании гражданина ЕС, а также о других иностранцах.

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Самое длинное зарегистрированное имя принадлежит иностранке. Ее полное имя - Mihindukulasuriya Patabadige Ashara Krishani - состоит из четырех слов и содержит 41 букву.

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Два самых длинных однословных имени в реестре также принадлежат иностранцам. Это Navaneethakrishkan и Anandhapadmanabhan - в каждом по 18 букв.

Самое длинное латышское имя состоит из 22 букв - Žanete Irēna Saulstarīte.

Самое длинное однословное латышское имя - Sniegbaltīte. В нем 12 букв.