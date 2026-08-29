В воскресенье в Латвии ожидается до +23 градусов, местами пройдут дожди

Завтра, 30 августа, в Латвии ожидается умеренно теплая и облачная погода, местами возможны дожди, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Ночью в Латвии будет преимущественно облачно, местами ожидается дождь, возможны грозы. Ветер будет слабым или умеренным. Температура воздуха опустится до +13…+17 градусов.
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В Риге ночью температура воздуха составит +14…+16 градусов.
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Днем на всей территории страны будет облачно, местами ожидаются кратковременные дожди. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер.
Температура воздуха - до +18…+23 градусов.