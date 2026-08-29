В центре Риги накроют 60-метровый стол: что ждет гостей Праздника улицы Антонияс

В субботу, 5 сентября, в центре Риги впервые пройдет Праздник улицы Антонияс (Antonijas ielas svētki). Как сообщает портал LiveRiga, на один день улица превратится в место для музыки, встреч и гастрономических развлечений.

Главным его объектом станет почти 60-метровый общий стол, за который смогут сесть все желающие.

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Праздник пройдет с 12:00 до 22:00 на улице Антонияс, на участке от улицы Элизабетес до улицы Николая Рериха.

Музыкальная программа начнется в 13:00. Перед публикой выступит малый состав Латвийского национального симфонического оркестра, прозвучат джазовые импровизации, а вечером программу продолжат диджеи. Перед общим ужином выступит латвийский музыкант Chris Noah.

5 сентября во время праздника движение автомобилей также будет перекрыто на участке улицы Антонияс от улицы Элизабетес до улицы Дзирнаву.

Йога, книги и ужин за одним столом

Начать день можно будет с открытого занятия йогой - оно состоится в 12:00 во дворе Музея истории медицины имени Паула Страдиньша.

Для любителей литературы будет работать специальная «гостиная», где можно будет обменяться книгами и познакомиться с новинками латышской литературы.

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Но главным символом праздника обещает стать общий стол длиной почти 60 метров. За ним смогут разместиться жители Риги и гости города.

Еду можно будет приобрести в расположенных поблизости кафе и других заведениях, участвующих в празднике. Организаторы обещают предложения разных ценовых категорий.

На совместный ужин гостей особенно приглашают с 18:00 - к этому времени длинный стол будет подготовлен для вечерней части праздника.

После ужина - «Белая ночь»

Праздник улицы Антонияс станет частью большой культурной программы 5 сентября: мероприятие официально включено в программу форума современной культуры «Белая ночь» (Baltā nakts).

В ночь с 5 на 6 сентября «Белая ночь» пройдет в Риге уже в 21-й раз. В этом году запланировано около 30 бесплатных культурных событий в центре города, Вецриге, Агенскалнсе, Саркандаугаве, Гризинькалнсе, Тейке, Вецмилгрависе и других районах.

В программе - современное искусство, экспериментальная и электронная музыка, кино, поэзия, уличное искусство, перформансы и городские инсталляции.

Поэтому Праздник улицы Антонияс вполне можно сделать началом длинного субботнего вечера: прийти днем, в 18:00 присоединиться к общему ужину, а затем отправиться на другие мероприятия «Белой ночи».