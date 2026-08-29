В Риге велосипедист погиб после столкновения с автобусом у моста

В Риге произошла смертельная авария с участием автобуса и велосипедиста. Столкновение случилось в пятницу ближе к вечеру на улице Августа Деглава возле моста. Велосипедист получил смертельные травмы и погиб на месте.

После аварии велосипед оказался на тротуаре, а сам человек упал и остался частично на проезжей части. Обстоятельства столкновения пока не установлены - их предстоит выяснить полиции.

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Представитель Государственной полиции Юлия Юране сообщила, что предварительно в аварии участвовали именно велосипедист и автобус. «К сожалению, велосипедист погиб на месте происшествия. Государственная полиция выясняет обстоятельства случившегося», - сообщила Юране.

Подробности произошедшего пока не разглашаются. Полиция продолжает выяснять, как именно произошло столкновение.