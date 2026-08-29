29 августа 2026, 13:45 Наталья Гудемчук/LETA

В официальном списке пропавших без вести в Непале - 29 граждан Латвии, среди спасенных их пока нет

В официальном списке пропавших без вести в Непале - 29 граждан Латвии, среди спасенных их пока нет

Департамент туризма Непала опубликовал информацию о 29 гражданах Латвии, которые считаются пропавшими без вести после недавнего стихийного бедствия. Среди опубликованных имен спасенных пока нет ни одного путешественника из Латвии, сообщает агентство LETA со ссылкой на Министерство иностранных дел (МИД).

Отмечается, что в опубликованном в Непале списке допущены ошибки - в него внесены не все люди, поэтому почетный консул Латвии в Непале поддерживает связь с ответственными службами, чтобы список был исправлен и дополнен.

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По данным латвийской дипломатической службы, в настоящее время отсутствует информация о 33 гражданах Латвии, находящихся в пострадавшем регионе. МИД направил этот список Министерству иностранных дел Непала, а также в Европейскую службу внешних действий и в Министерство иностранных дел Финляндии, поскольку у Финляндии есть посольство в Непале.

Посольство Латвии в Китае также передало список латвийских граждан, пропавших без вести в Непале, ответственным учреждениям.

В регионе продолжаются масштабные спасательные работы, однако телефонная связь и доступ к интернету там отсутствуют, отмечает МИД.

Непальская спасательная служба опубликовала имена спасенных, однако пока среди них нет граждан Латвии.

Всех спасенных лиц собирают в соседней провинции.

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С 28 августа непальская полиция создала общедоступный онлайн-портал, чтобы помочь семьям идентифицировать неопознанных людей. На сайте доступны списки пропавших и найденных людей, отмечает МИД. Как убедилось агентство LETA, значительная часть информации на портале представлена на местном языке, фотографии в основном размытые, люди на снимках с тяжелыми травмами.

Тем временем МИД получил информацию об одном путешественнике из Латвии, который сейчас находится в безопасности в Тибете. Это означает, что в регионе могут находиться и другие граждане Латвии - как в составе других групп, так и путешествующие самостоятельно, отмечает МИД.

Ранее на этой неделе МИД сообщал, что в составленном его Консульским департаментом списке на основании информации от родственников и друзей значатся 39 туристов из Латвии, находящихся в Непале. Из них 34 - граждане Латвии, входящие в две туристические группы.

Как отмечает МИД, сбор информации осложняет тот факт, что ни один турист из этих групп не зарегистрировался в консульском регистре.

В консульском регистре был зарегистрирован только один самостоятельный путешественник. Его местонахождение установлено, он находится в безопасности.

Как сообщалось, 26 августа из-за обрушения ледника в Непале и Китае произошло внезапное наводнение. К утру воскресенья было установлено, что в результате погибли как минимум 630 человек, а около 3000 числятся пропавшими без вести.

Вблизи места происшествия находилась большая группа туристов из Латвии.

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