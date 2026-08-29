Около 30% владельцев собак и кошек в Латвии воспринимают своих питомцев как детей

Почти треть владельцев домашних животных, у которых нет детей, воспринимают свою собаку или кошку как ребенка, свидетельствуют результаты опроса, проведенного благотворительным фондом «Sofi» совместно с «Norstat Latvija».

В качестве наиболее частых причин, по которым молодые люди не планируют заводить детей, респонденты называли ситуацию в мире и экономике, отсутствие партнера и недостаточную финансовую готовность к воспитанию ребенка.

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Кроме того, некоторые опрошенные указали, что сознательно не хотят становиться родителями и готовы взять на себя ответственность за домашнего питомца, но не за ребенка.

Руководитель благотворительного фонда «Sofi» Синдия Лиепиня отмечает, что тесная эмоциональная связь с животным вполне естественна, однако важно не переходить от заботы к чрезмерной опеке и помнить о естественных потребностях животного.

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В свою очередь, психолог и когнитивно-поведенческий терапевт Диана Занде подчеркивает, что тесная связь с домашним животным не означает, что оно заменяет ребенка. По ее словам, людям свойственно стремление строить близкие отношения, заботиться о других и чувствовать себя нужными, поэтому собака или кошка часто становится важным членом семьи.

Сертифицированный специалист по поведению собак и основательница «The Woof Academy» Андра Пашуева предупреждает, что чрезмерная очеловечивание животных может негативно повлиять на их благополучие. Она отмечает, что желание брать собаку с собой на все мероприятия или регулярно угощать ее предназначенной для людей пищей не всегда идет животному на пользу.

Опрос проводился в июле этого года. В нем приняли участие 500 жителей Латвии в возрасте от 25 до 45 лет, у которых нет детей, но есть собака или кошка.