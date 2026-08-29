Новый вокзал Риги может получить вторую жизнь даже без Rail Baltica

Новый центральный вокзал Риги пока трудно назвать полноценным железнодорожным узлом: южная часть здания уже представлена, но пассажиров там принимать ещё нельзя - путей в этом месте пока нет. Железнодорожное сообщение обещают открыть только в середине 2028 года, причём по старой колее. На фоне неопределённости с Rail Baltica журналист Бен Латковскис предлагает посмотреть на ситуацию иначе: даже проблемный проект можно превратить в полезную для города инфраструктуру.

«На этой неделе [предприятие] Eiropas dzelzceļa līnijas представило строение южной стороны нового центрального вокзала в Риге. Правда, пока оно не будет доступно пассажирам поездов, потому что там, где должны быть пути, рельсов ещё нет. Предусмотрено, что железнодорожное сообщение с этой части вокзала откроется в середине 2028 года (со старой колеёй). До тех пор это строение, наряду со знаменитой сваей на Даугаве, будет служить очередным памятником особенностям планирования латвийской инфраструктуры», - пишет Латковскис.

Читайте нас также Google News Facebook

Однако, по его мнению, у вокзала есть шанс перестать быть просто дорогим напоминанием о неудачах инфраструктурного планирования. Особенно актуальным это становится в преддверии ремонта Вантового моста и других изменений городской транспортной системы.

Латковскис обращает внимание на то, что Рига уже располагает редким для европейской столицы преимуществом - разветвлённой железнодорожной сетью. Пути связывают центр с районами города и пригородами, но этот ресурс используется далеко не в полной мере.

Главная проблема - организация движения. Поезда из Огре или Дубулты после прибытия на Центральный вокзал могут стоять по 10–20 минут. Для междугороднего сообщения это привычно, но для поездок внутри самой Риги такая модель делает железную дорогу гораздо менее привлекательной.

Читайте

Выходом могла бы стать система, похожая на немецкий S-Bahn, считает автор. Поезда не должны заканчивать маршрут на Центральном вокзале и подолгу ждать отправления: они могли бы проходить через город, высаживая одних пассажиров и сразу принимая других.

Тогда поездка из Золитуде или Иманты в Саркандаугаву или Кенгарагс могла бы занимать около 20 минут без пересадок. При едином билете и согласованных расписаниях железная дорога получила бы шанс стать основой городской транспортной системы, а автобусы и трамваи Rīgas satiksme - подвозить пассажиров к железнодорожным станциям вместо того, чтобы конкурировать с поездами на одних и тех же направлениях.

Для этого, подчёркивает Латковскис, не обязательно ждать новых многомиллиардных вложений из Брюсселя. Гораздо важнее согласовать действия Минсообщения, Vivi и Рижской думы.

Сам новый вокзал автор называет свидетельством неудачного планирования. Но именно его, считает он, можно превратить из проблемы в преимущество - если использовать здание как настоящий транспортный узел, а не просто как очередное коммерческое пространство.

Так город смог бы хотя бы частично компенсировать разочарование вокруг Rail Baltica и получить практическую отдачу от уже построенной инфраструктуры. В конечном счёте ценность вокзала определяется не тем, насколько эффектно он выглядит на презентационных фотографиях, а тем, насколько быстро и удобно доставляет людей домой, на работу и в школу.