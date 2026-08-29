Купание в Даугаве под запретом: после бури в воде обнаружили опасное загрязнение

Рижская дума запретила купаться на пляже Кипсалы после сильных ливней и бури, которые привели к микробиологическому загрязнению Даугавы. Пока специалисты проверяют воду, от купания стоит отказаться не только на Кипсале, но и в других местах отдыха у реки.

Причиной стали огромные объемы дождевой воды, которые после экстремальных осадков попали в Даугаву. Столичная ливневая система не справилась с нагрузкой, поэтому вместе с водой в реку могла попасть дорожная грязь, а также содержимое канализации, сухих туалетов и подвалов.

Читайте нас также Google News Facebook

В такой воде могут присутствовать кишечная палочка, энтерококки и другие болезнетворные микроорганизмы. Они способны вызывать кишечные инфекции и другие заболевания, поэтому купание сейчас может представлять опасность для здоровья.

Читайте

Запрещающие знаки уже установлены на пляже Кипсалы. При этом речь идет не только об официально оборудованных местах: пробы воды берут и на других популярных, в том числе неофициальных, пляжах Даугавы.

Рижская дума обещает обнародовать результаты микробиологических исследований в ближайшее время. До появления официальных данных горожанам рекомендуют не заходить в воду и дождаться результатов проверок.