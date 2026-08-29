Кулбергс предлагает ввести внутренний роуминг в Латвии для устойчивой связи

Проблемы с мобильной связью в регионах Латвии могут попытаться решить за счет внутреннего роуминга. Премьер-министр Андрис Кулбергс считает, что в случае недоступности сети одного оператора телефон должен иметь возможность подключиться к сети другого - особенно во время чрезвычайных ситуаций. Для приграничной Латгалии эта идея приобрела особую актуальность после недавней бури.

О необходимости такого решения Кулбергс написал в соцсети X, отметив, что в регионах мобильная связь по-прежнему работает далеко не идеально, а местами полностью исчезает из-за недостаточного покрытия. По его мнению, внутренний роуминг между LMT, Tele2 и Bite позволил бы эффективнее использовать уже существующую инфраструктуру и сделать связь более устойчивой.

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На практике это означало бы следующее: если сеть своего оператора в конкретном месте недоступна, телефон в определенных обстоятельствах сможет перейти на сеть другого латвийского оператора. Особенно важным такой механизм может оказаться во время стихийных бедствий и других кризисов, когда часть инфраструктуры выходит из строя.

Недавняя буря как раз показала, насколько серьезной может быть проблема. Многие вышки мобильных операторов остались без электропитания, а перебои со связью затронули сразу несколько регионов.

При этом идея внутреннего роуминга не новая. Кулбергс сообщил, что подобное предложение уже выдвигалось раньше и получило поддержку всех трех операторов. Однако дальше обсуждений дело не пошло, а проект так и не продвинулся на портале проектов нормативных актов.

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Теперь премьер намерен выяснить, на каком этапе возникла проблема, и поручить своему бюро разобраться с этим вопросом. Сам Кулбергс, судя по его заявлению, собирается добиваться дальнейшего продвижения инициативы.

Для жителей Латгалии вопрос особенно чувствителен еще и по другой причине. Во время недавнего блэкаута местные сети LMT, Tele2 и Bite в отдельных местах полностью отключились, после чего телефоны некоторых жителей приграничья автоматически нашли более сильный сигнал белорусских операторов.

Те, у кого был включен автоматический выбор сети, таким образом могли непреднамеренно попасть в международный роуминг. А поскольку речь идет о сети за пределами ЕС, стоимость мобильного интернета и звонков может оказаться весьма высокой.

Теперь жители приграничных районов опасаются получить неожиданные счета за связь, хотя сами не предпринимали никаких действий для подключения к иностранной сети. Если такие расходы действительно появились из-за чрезвычайной ситуации, их можно попытаться оспорить, обратившись в службу поддержки своего оператора и объяснив обстоятельства произошедшего.