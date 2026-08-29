147 тысяч евро после чемпионатов: Кулбергс потребовал объяснить решение по федерации бриджа

Латвийская федерация бриджа получила 147 366,52 евро из государственного финансирования уже после завершения двух чемпионатов. Премьер-министр Андрис Кулбергс потребовал от Министерства образования и науки предоставить документы о распределении 225 000 евро и объяснить, на каком основании деньги достались уже состоявшимся соревнованиям.
Всего федерация получила 65,5% средств, предусмотренных конкурсом для поддержки семи международных спортивных мероприятий. При этом оба чемпионата по бриджу завершились 15 июля, а сам конкурс был объявлен только 22 июля.
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Кулбергс подчеркнул, что не выступал за прямое финансирование федерации. По его словам, решение правительства от 16 июня предусматривало открытый конкурс, в котором спортивные федерации должны были иметь равные возможности, а средства - распределяться по заранее определенным и проверяемым критериям.
«Я не поддерживал выделение государственного финансирования непосредственно Федерации бриджа. На заседании 16 июня Кабинет министров принял решение направить 225 000 евро на открытый конкурс, в котором всем спортивным федерациям должны были обеспечить равные возможности, а финансирование следовало распределять по четким, заранее известным и проверяемым критериям. Ни Кабинет министров, ни я отдельно не утверждали выделение Федерации бриджа 147 000 евро», - подчеркнул премьер-министр.
Особенно Кулбергса заинтересовало, почему деньги получили соревнования, которые на момент объявления конкурса уже закончились. Он также обратил внимание на размер выплаты: федерации бриджа досталось больше, чем шести другим поддержанным мероприятиям вместе взятым.
«Цель этого решения заключалась в том, чтобы помочь Латвии привлечь проведение международных спортивных чемпионатов, а не постфактум покрыть расходы на уже состоявшиеся мероприятия по одному конкретному виду спорта. Чемпионаты по бриджу завершились за неделю до объявления конкурса 22 июля. У меня также возник вопрос, почему уже состоявшемуся мероприятию выделили именно такую сумму - 65,5% всего финансирования. Это больше, чем получили остальные шесть поддержанных мероприятий вместе взятые», - заявил Кулбергс.
Премьер потребовал установить, какое должностное лицо и на каком юридическом основании приняло решение о финансировании уже завершившихся чемпионатов. По его мнению, ситуация требует проверки, поскольку иначе возникают вопросы о смысле самого конкурса, равенстве участников и принципах распределения государственных средств.
Отдельные вопросы у Кулбергса вызвали еще 14 000 евро, предусмотренные на оценку результатов конкурса и разработку новых прозрачных и единых критериев. Он считает странным, что критерии предлагается дорабатывать уже после распределения 225 000 евро.
«Правительство изначально поручило МОН организовать открытый конкурс с четкими критериями и оценить его результаты совместно с Министерством экономики. Если теперь требуются еще 14 000 евро, чтобы уже после распределения финансирования разработать прозрачные и проверяемые критерии, возникает обоснованный вопрос, по каким именно критериям на этот раз были распределены 225 000 евро», - заявил премьер.
МОН теперь предстоит предоставить расчет 14 000 евро, источник финансирования и документы о закупке. Кроме того, Кулбергс хочет получить объяснение, почему эту работу нельзя выполнить силами самого министерства и Министерства экономики, которым уже поручено оценивать результаты конкурса.
«Это вопрос добросовестности государственного управления, равного отношения и расходования денег налогоплательщиков. Подчеркиваю, что я не хочу объявлять выделение финансирования незаконным до проверки всех документов. Однако имеющаяся сейчас информация вызывает достаточно серьезные опасения, чтобы провести незамедлительную проверку», - заявил Кулбергс.