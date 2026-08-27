В Риге открыли пункты сбора поваленных штормом деревьев: что нужно знать

tv3.lv

Рижская дума призывает жителей привозить крупные деревья, поваленные штормом, на бульвар Узварас, 16A. Всего в столице оборудованы два пункта для сбора древесных и растительных отходов, образовавшихся после шторма.

Пункты сбора открыты на бульваре Узварас, 16A и в Межапарке, на территории автостоянки по адресу: проспект Сигулдас, 12.

Читайте нас также Google News Facebook

Отмечается, что контейнеры в Межапарке на проспекте Сигулдас, 12 не предназначены для сбора крупной древесины.

Читайте

Большие деревья и другие крупные древесные отходы следует сдавать в пункт, расположенный на бульваре Узварас, 16A, где оборудована специальная площадка. Время работы этого пункта в будние дни с 6:00 до 20:00, а в выходные - с 8:00 до 20:00.

В Межапарке пункт сбора на проспекте Сигулдас, 12 работает в будние дни с 8:00 до 16:00.