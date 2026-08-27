В пятницу утром в Латвии можно будет увидеть частичное лунное затмение

euronews

Рано утром в пятницу, 28 августа, в Латвии можно будет наблюдать частичное лунное затмение. В Риге затмение начнется в 5:34, а в 6:22 Луна зайдет за горизонт, когда примерно половина ее диска будет затенена, сообщает Латвийское астрономическое общество (LAB).

По прогнозам астрономов, 2026 год станет одним из самых зрелищных с точки зрения астрономических явлений за последнее десятилетие. В небе над Латвией также можно будет наблюдать яркие планеты, парад планет и метеорные потоки.

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Как сообщалось ранее, 12 августа в Латвии было видно частичное солнечное затмение. Астрономы назвали его одним из самых впечатляющих за последние годы: в момент максимальной фазы Луна закрывала до четырех пятых диаметра Солнца.

Латвийское астрономическое общество объединяет профессиональных астрономов и любителей и занимается популяризацией астрономии. Его участники участвуют в подготовке журнала «Звездное небо», проводят наблюдения за небесными объектами в Астрономической башне Латвийского университета и организуют регулярные информационные встречи.