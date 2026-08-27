Торговые сети подсчитывают ущерб после шторма: десятки тонн продуктов пришлось утилизировать

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Представители розничной торговли в Латвии продолжают оценивать ущерб, причиненный штормом в минувшие выходные. Из-за длительных перебоев с электричеством некоторым магазинам пришлось списать и утилизировать продукты, требующие постоянного температурного режима.

Представитель Lidl Latvija Зане Нельке сообщила агентству LETA, что шторм и последовавшие за ним перебои с электроснабжением повлияли на работу шести магазинов сети. Благодаря генераторам в воскресенье, 23 августа, магазины в Бауске и Екабпилсе продолжили работу. В Цесисе электричество восстановили после обеда, в Саласпилсе - после 15 часов, а в Огре - после 17 часов. Магазин в Сигулде был закрыт весь день.

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Чтобы сократить количество продуктов, которые пришлось бы списать, к наиболее пострадавшим магазинам направили грузовики с необходимым температурным режимом. На них перевезли продукты, требующие определенных условий хранения. Однако спасти все товары не удалось - их списывают и утилизируют в соответствии с установленным порядком.

Дополнительные сложности возникли из-за перебоев с мобильной связью. Кроме того, доставка генераторов в магазины в Бауске и Екабпилсе задержалась из-за перекрытых дорог, где упавшие деревья мешали движению. Общий размер ущерба Lidl Latvija пока подсчитывает.

В Maxima Latvija сообщили, что утром 23 августа из-за перебоев с электричеством и других нарушений работы инфраструктуры, главным образом в Земгале и Латгалии, были закрыты 27 магазинов - около 15% всей сети. Остальные 85% продолжали работать в обычном режиме. По мере улучшения ситуации в воскресенье днем около половины закрытых магазинов возобновили работу, остальные открывались постепенно.

Чтобы сократить количество продуктов, которые могли испортиться, большую часть поставок перенаправляли обратно в логистический центр, где благодаря генератору сохранялся необходимый температурный режим, либо в ближайшие работающие магазины. В отдельные магазины с перебоями электроснабжения также направляли транспорт с холодильным оборудованием для хранения продуктов.

В Maxima Latvija отметили, что начали готовиться к шторму сразу после получения соответствующей информации, привлекая дополнительные ресурсы и техническую поддержку. Генераторы распределяли с учетом их доступности и технических возможностей, а также ситуации с мобильной связью и доступом к интернету. Генераторами были обеспечены оба склада компании, причем один из них работал в таком режиме почти сутки.

В Rimi Latvia сообщили, что перебои с электричеством в выходные затронули несколько десятков магазинов по всей Латвии. В 11 магазинах электроснабжение было прервано на длительное время, однако к 24 августа его удалось восстановить. Дольше всего были закрыты магазины в Сигулде, Цесисе, Екабпилсе, Огре, Икшкиле, Адажи, Бауске и Ливанах.

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Из-за длительных перебоев пришлось списать свежие и замороженные продукты, которые хранились в холодильниках и морозильниках. Речь идет о молочных продуктах, мясе, рыбе, замороженных товарах и другой скоропортящейся продукции. При отключении электричества более чем на два часа такие продукты уже нельзя было продавать. Всего на утилизацию отправили несколько десятков тонн продуктов.

В Rimi также заявили о необходимости обсудить готовность государственной системы электроснабжения к чрезвычайным ситуациям и роль торговых сетей в критической инфраструктуре. В компании считают, что при наличии государственной поддержки можно было бы решить ряд практических вопросов, в том числе обеспечить более широкое покрытие магазинов резервными генераторами.

В сети Elvi из-за шторма временно не работали 27 магазинов в центральных районах Латвии. Некоторые закрывались на несколько часов - до восстановления электроснабжения или подключения мобильных генераторов.

Часть продуктов, для которых не удалось обеспечить необходимую температуру хранения, пришлось списать. Общий размер потерь Elvi пока подсчитывает.

В некоторых регионах, где электричество было, а магазины продолжали работать, из-за проблем со связью временно нельзя было расплачиваться банковскими картами. Кроме того, были перебои с поставками свежих продуктов.

Компания намерена проанализировать полученный опыт и усилить готовность магазинов к возможным кризисам.

В сети top! сообщили, что 23 августа полностью или временно прекратили работу 53 магазина. В некоторых магазинах работу удалось быстро восстановить, однако утром 24 августа еще были закрыты 15 торговых точек. Сейчас все магазины сети открыты и работают от постоянной сети или генераторов, в частности в Аглоне.

Точный размер ущерба top! пока также не определен.