Рига готовится к новому учебному году: рост числа старшеклассников, 23 млн евро на ремонты и усиленные меры безопасности

В новом учебном году в старших классах рижских школ будет учиться почти на 300 учеников больше, чем годом ранее. Об этом в четверг на пресс-конференции сообщил вице-мэр Риги Вилнис Кирсис.

По мнению Кирсиса, приток учеников связан не только с желанием молодых людей учиться в столице, но прежде всего с высоким качеством образования, которое предлагают рижские школы.

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Кирсис отметил, что после введения новой модели финансирования оплаты труда педагогов Рижское самоуправление будет получать более справедливое финансирование по сравнению с прежней системой. Дополнительные расходы городского бюджета на зарплаты учителей составят около 30 млн евро в год. По словам вице-мэра, раньше Рига теряла многих педагогов, поскольку самоуправления в пригородах могли платить учителям на 15% больше.

Одним из главных приоритетов Риги в сфере образования в новом учебном году станет повышение интереса школьников к предметам STEM - естественным наукам, технологиям, инженерии и математике. Кроме того, самоуправление будет оценивать результаты перехода на обучение на латышском языке в рамках модели «единой школы», а также результаты мониторинговых работ в каждой школе.

По словам Кирсиса, рижские школы готовы к началу учебного года как с точки зрения организации учебного процесса, так и с точки зрения инфраструктуры. Классы в основном укомплектованы. В некоторых школах, как и в предыдущие годы, не хватает учителей, в частности преподавателей латышского языка и математики. Директора школ решают эти вопросы.

Кирсис заявил, что его политическим приоритетом в сфере образования остается последовательное обеспечение обучения на латышском языке.

Рижское самоуправление намерено регулярно оценивать результаты мониторинга перехода к «единой школе» и оказывать поддержку школам и ученикам. Цель - обеспечить плавный переход к новой модели и повышение качества образования. Власти также планируют улучшать информирование родителей и школьников о результатах обучения и преимуществах получения образования на государственном языке.

Председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс подчеркнул, что для самоуправления важно обеспечить безопасность детей как по дороге в школу, так и непосредственно в учебных заведениях.

В этом году на сайте georiga.lv создана тематическая карта, в которой собрана основная информация о ситуации на дорогах города. На ней можно найти данные о школах, дошкольных и внешкольных образовательных учреждениях, ремонте улиц, светофорах, велосипедных парковках, ограничениях движения, зонах ограничения скорости и парковках Rīgas satiksme.

По словам мэра, карта поможет жителям, особенно школьникам и их родителям, удобнее планировать наиболее безопасный и подходящий маршрут.

В сотрудничестве с вузами, компаниями и частными партнерами самоуправление организует для учителей и школьников мероприятия и проекты, направленные на развитие знаний и навыков. В новом учебном году планируется повысить интерес к STEM-дисциплинам и увеличить число школьников, сдающих централизованные экзамены по математике, физике, химии и информатике.

Самоуправление также пересмотрит сеть дошкольных учреждений и оптимизирует формирование групп, чтобы обеспечить более равномерное распределение детей. Регулярные дни открытых дверей должны помочь родителям познакомиться с учреждениями и выбрать наиболее подходящий вариант для развития ребенка. В дальнейшем планируется пересмотреть пособия для родителей, чьи дети посещают частные детские сады, сообщила глава Комитета Рижской думы по вопросам образования, культуры и спорта Лайма Гейкина.

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Одновременно продолжится модернизация помещений детских садов и закупка нового оборудования.

Самоуправление также планирует создать консультативный совет директоров образовательных учреждений для обсуждения актуальных вопросов образования и хозяйственной деятельности.

Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс сообщил, что в этом году в школах и детских садах проводились масштабные ремонтные работы, на которые было направлено 23 млн евро.

Перед началом нового учебного года Рижская дума провела ремонтные работы более чем в 100 школах и детских садах. Большинство работ уже завершено. Там, где ремонт продолжится до октября, нашли решения, позволяющие не прерывать учебный процесс.

Например, Рижская средняя школа им. Штейнхауэра будет сотрудничать с Рижским университетом имени Страдиня, который предоставил свои помещения для организации занятий.

В этом году ремонтные работы различного характера проводятся в 56 муниципальных школах и 53 детских садах. На улучшение школьной инфраструктуры направлено 15,9 млн евро, еще 6,7 млн евро предусмотрено на ремонт дошкольных учреждений.

До конца года планируется заключить договоры и начать строительство укрытий в 80 образовательных учреждениях, а также установить автоматизированные системы управления тепловыми узлами в 66 учреждениях.

В этом году также продолжится строительство начальной школы в Межапарке, которое планируется завершить в следующем году. Кроме того, планируется начать строительство детского сада в районе Скансте.

В течение всего учебного года самоуправление планирует проводить профилактические мероприятия по защите несовершеннолетних и предупреждению правонарушений. В частности, возле образовательных учреждений будут ежедневно дежурить стационарные и автомобильные патрули полиции, а в местах торговли будут проводиться регулярные проверки, при необходимости - контрольные закупки. Кроме того, муниципальная полиция организует в школах образовательные и информационные мероприятия, посвященные личной безопасности, ответственному поведению и профилактике правонарушений.

С началом нового учебного года водителям следует учитывать увеличение интенсивности движения и возможные пробки. По всей Риге продолжаются дорожные работы, а активный строительный сезон продлится до поздней осени. Самоуправление призывает жителей заранее планировать маршруты и закладывать на дорогу дополнительное время.

В этом году в столице будут работать 92 школы, 135 дошкольных образовательных учреждений, девять спортивных школ, девять музыкальных и художественных школ и восемь учреждений внешкольного образования.