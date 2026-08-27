После наводнения в Непале пропавшими без вести числятся шесть граждан Латвии - новые данные МИД

После внезапного наводнения в Непале пропавшими без вести в настоящий момент считаются шесть путешественников из Латвии. Обновленную информацию Министерство иностранных дел Латвии получило от Управления по туризму Непала, сообщает агентство LETA.

В настоящее время никакой другой конкретной информации не предоставляется. Также неизвестно, являются ли эти шесть человек теми, о ком ранее спрашивали родственники.

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В Латвийской ассоциации туристических агентств и операторов (ALTA) отмечают, что члены ассоциации и, насколько известно, ни один другой туроператор, имеющий лицензию в Латвии, не организовывали поездки в Непал.

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Вечером в среду, 26 августа, на круглосуточный телефон дежурного Консульского департамента МИД начали поступать звонки от родственников, которые не могли связаться с членами своих семей и друзьями, находящимися в Непале.

МИД получил от родственников информацию как минимум о 15 путешественниках, входящих в две группы.

Ранее сообщалось, что в Непале в результате внезапного наводнения, вызванного обрушением ледника, погибли как минимум 270 человек. По данным властей на четверг, еще 826 человек, в том числе не менее 579 туристов - как граждан Непала, так и иностранцев, - числятся пропавшими без вести.