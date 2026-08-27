27 августа 2026, 08:58 Валерия Леонова

Первоклассники Латвии 1 сентября получат особый «паспорт»: что в нем написано

Первоклассники Латвии 1 сентября получат особый «паспорт»: что в нем написано

Почти 20 тысяч детей, которые этой осенью впервые пойдут в школу в Латвии, 1 сентября получат необычный подарок - «Паспорт прав и обязанностей ребенка».

Специально изданный документ призван помочь детям разобраться, на что они имеют право, какие обязанности у них есть и куда обращаться, если они оказались в сложной или небезопасной ситуации.

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Как сообщает LV portāls со ссылкой на Центр защиты детей (Bērnu aizsardzības centrs, BAC), паспорт получит каждый из почти 20 000 первоклассников, начинающих учебу в этом году. Родителям, опекунам и приемным родителям одновременно выдадут специальные методические рекомендации.

Материалы разработаны Центром защиты детей в рамках проекта Европейского социального фонда Plus.

О чем расскажет необычный паспорт

«Паспорт» задуман не как свод юридических норм, а как практическое пособие, которое родители смогут читать и обсуждать вместе с ребенком.

С помощью иллюстраций и знакомых детям жизненных ситуаций в нем объясняется взаимосвязь прав и обязанностей. Речь идет о том, с чем ребенок сталкивается дома, в школе и интернете: отношениях с окружающими, безопасности, здоровье, личной жизни, отдыхе и возможности обратиться за помощью.

Одна из важных идей пособия заключается в том, что ребенку не нужно заслуживать свои права. Соблюдение обязанностей, в свою очередь, помогает учитывать не только собственные интересы, но и права других людей.

«Начало школьной жизни - важный этап в жизни каждого ребенка, когда он становится более самостоятельным и сталкивается со все новыми ситуациями и отношениями. Поэтому важно, чтобы уже с первого класса ребенок знал не только о своих обязанностях, но и о том, что имеет право находиться в безопасности, быть услышанным и при необходимости просить о помощи», - объясняет замруководителя BAC по вопросам развития и международного сотрудничества Лиене Каулиня-Бандере.

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Родителям советуют не торопиться

Взрослым предлагают не пытаться прочитать и объяснить ребенку весь «паспорт» сразу.

Оптимальная продолжительность одного разговора - всего 5-10 минут, за которые можно разобрать две-четыре страницы. Начать специалисты советуют с иллюстрации: вместе рассмотреть изображенную ситуацию, прочитать сопровождающий ее текст, вспомнить, происходило ли нечто подобное с самим ребенком, а затем обсудить, как можно поступить.

Главная цель таких бесед - не проверять знания ребенка, а дать ему понять, что он может задавать вопросы и рассказывать взрослым о происходящем с ним.

BAC предлагает возвращаться к этим разговорам регулярно. Постепенно ребенок должен научиться распознавать небезопасные или несправедливые ситуации, понимать последствия собственных поступков и знать, где искать помощь.

Куда ребенок может обратиться за помощью

В «Паспорте прав и обязанностей ребенка» и рекомендациях для родителей напоминают о бесплатном телефоне доверия для детей и подростков 116111. Он работает круглосуточно и предоставляет психологическую и информационную поддержку детям, подросткам и их родителям.

Обратиться за помощью можно также через онлайн-чат на сайте телефона доверия.

Если существует угроза жизни, здоровью или безопасности ребенка, необходимо звонить по номеру 112

«Праспорт прав и обязанностей ребенка» вместе с методическими рекомендациями будет доступен также в электронном виде бесплатно на сайте Atbalsts bērniem в разделе для родителей.

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