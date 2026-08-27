Меньше только в Болгарии: минимальная зарплата в Латвии - вторая с конца в ЕС

Минимальная зарплата в Латвии составляет 780 евро до уплаты налогов и остается второй самой низкой среди стран Европейского союза, где действует установленная законом национальная минимальная зарплата, сообщает Diena.

Меньше получают только работники в Болгарии - 620 евро. Причем положение Латвии почти не улучшается и после учета различий в стоимости жизни.

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Об этом свидетельствуют данные Eurostat. Национальная минимальная зарплата установлена в 22 из 27 стран Евросоюза. В Дании, Италии, Австрии, Финляндии и Швеции единой национальной минимальной зарплаты нет - уровень оплаты труда там в значительной степени регулируется коллективными договорами.

Разрыв между странами огромен. Если в Болгарии минимальная зарплата составляет 620 евро, а в Латвии - 780 евро, то в Люксембурге она достигает 2704 евро в месяц.

Следом за Латвией идут Румыния - 795 евро, Венгрия - 838 евро, Эстония - 886 евро, Словакия - 915 евро, Чехия - 924 евро и Мальта - 994 евро. Все суммы приводятся до уплаты налогов и социальных взносов.

Простое сравнение зарплат в евро не полностью отражает реальный уровень жизни: одинаковая сумма позволяет купить разное количество товаров и услуг в разных странах. Поэтому Eurostat сравнивает минимальные зарплаты также по стандарту покупательной способности (PPS).

Но и после такой корректировки Латвия остается в самом конце рейтинга.

По данным Eurostat, только две страны ЕС имеют минимальную зарплату ниже 1000 PPS - Латвия и Эстония. Самый низкий показатель у Эстонии - 886 PPS. Таким образом, с учетом покупательной способности Латвия находится на предпоследнем месте, опережая лишь Эстонию. Для сравнения, самый высокий показатель - 2157 PPS - у Германии.

При пересчете на покупательную способность разрыв между странами заметно сокращается: если в номинальном выражении самая высокая минимальная зарплата в ЕС превосходит самую низкую в 4,4 раза, то с учетом уровня цен - примерно в 2,4 раза.

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Страутиньш: минимальная зарплата могла бы приблизиться к 1000 евро

Экономист банка Luminor Петерис Страутиньш отмечает, что низкое место Латвии отражает сразу два обстоятельства: более высокий уровень экономического развития большинства других стран ЕС и различия в приоритетах при определении минимальной зарплаты.

По его мнению, соотношение минимальной и средней зарплаты в Латвии могло бы быть выше. Повышение минимальной оплаты труда увеличило бы доходы части низкооплачиваемых работников, уменьшило риск бедности и поддержало потребление.

Если ориентироваться на показатель примерно в 50% средней брутто-зарплаты, минимальная зарплата в Латвии могла бы приблизиться к 1000 евро в месяц, поскольку средняя зарплата, по оценке экономиста, в этом году будет немного ниже 2000 евро, а в следующем - немного выше этой отметки.

Однако Страутиньш обращает внимание и на обратную сторону такого решения. Экономическая ситуация в разных частях Латвии существенно различается. Если в Риге повышение минимальной зарплаты до четырехзначной суммы, по его оценке, не должно вызвать значительных негативных последствий, то в некоторых регионах и низкооплачиваемых отраслях резкий рост минимальной зарплаты способен создать сложности для работодателей и даже несколько увеличить безработицу.

Размер минимальной зарплаты на 2027 год пока остается предметом дискуссии между работодателями и профсоюзами.

Ранее заключенное трехстороннее соглашение правительства, работодателей и профсоюзов предусматривает повышение минимальной зарплаты до 820 евро. Однако действующий порядок ее пересмотра дает другую сумму: ориентир в 46% средней брутто-зарплаты за предыдущие 12 месяцев приводит к 835 евро. Профсоюзы выступают за 835 евро, работодатели - за 820 евро.

Даже при повышении до 835 евро Латвия, вероятно, останется среди стран ЕС с относительно низкой минимальной зарплатой.