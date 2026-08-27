Lux Express продолжит рейсы в Клайпеду после окончания летнего сезона - автобусы из Риги и Лиепаи будут ходить до конца октября

Компания Lux Express Latvia продолжит ежедневные автобусные рейсы в Клайпеду после окончания летнего сезона. Перевозчик продлил работу маршрута до 25 октября, сообщает агентство LETA.
С 31 августа количество рейсов сократят в соответствии с сезонным спросом. Автобусы будут отправляться один раз в день в каждом направлении.
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С понедельника по субботу автобус будет отправляться с Рижского автовокзала в 7:00, а с Лиепайского автовокзала - в 10:30.
По воскресеньям автобус будет отправляться из Риги в 11:30, а из Лиепаи - в 15:00.
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Из Клайпедского автовокзала автобусы с понедельника по субботу будут отправляться в 12:55, а по воскресеньям - в 17:10.
Отмечается, что Lux Express возобновил сезонные пассажирские перевозки в Клайпеду в начале апреля этого года.