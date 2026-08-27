27 августа 2026, 09:57 Валерия Леонова

Как минимум, 15 путешественников из Латвии пропали без вести в Непале

Как минимум, 15 путешественников из Латвии пропали без вести в Непале

Министерство иностранных дел (МИД) получило от родственников информацию как минимум о 15 путешественниках из Латвии, находящихся в Непале, с которыми в настоящее время невозможно связаться, сообщили агентству LETA в министерстве.

В МИД сообщили, что вечером 26 августа на круглосуточный телефон дежурного Консульского департамента по чрезвычайным ситуациям за рубежом начали поступать звонки от родственников, которые не могут связаться с членами своих семей и друзьями, находящимися сейчас в Непале.

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Поскольку эти группы не зарегистрировались в Консульском регистре, в настоящее время МИД не может назвать ни точное число туристов, находящихся в Непале, ни запланированные маршруты их поездок.

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Консульский департамент и почетный консул Латвии в Непале сейчас делают все возможное, чтобы установить местонахождение путешественников из Латвии.

Как сообщалось ранее, в результате внезапного наводнения в Непале, вызванного обрушением ледника, погибли как минимум 165 человек.

Еще 823 человека числятся пропавшими без вести, в том числе как минимум 579 туристов - как граждан Непала, так и иностранцев, сообщает агентство LETA.

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