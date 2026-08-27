До +24 и без дождя: синоптики дали приятный прогноз на пятницу

В пятницу, 28 августа, погода в Латвии станет немного теплее и спокойнее. Существенных осадков синоптики не ожидают, а днем воздух местами прогреется до +24 градусов.

Ночь на пятницу будет преимущественно ясной или малооблачной. При слабом ветре, а местами и полном штиле температура опустится до +7…+13 градусов. В отдельных районах ночью и ранним утром может образоваться туман.

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Днем облаков станет больше, однако дождя в большинстве районов страны не ожидается. Будет дуть слабый южный и юго-восточный ветер, в Курземе и Земгале он временами усилится до умеренного.

Максимальная температура воздуха составит +20…+24 градуса, что немного выше показателей предыдущих дней.

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В Риге ночь также пройдет преимущественно без осадков. В центре города температура опустится примерно до +13 градусов, в пригородах будет прохладнее - около +9…+11.

В течение дня солнце время от времени будут закрывать облака, но дождя не прогнозируется. Воздух в столице может прогреться примерно до +23 градусов.

Таким образом, пятница обещает стать одним из наиболее комфортных дней конца недели: после прохладных ночей днем вернется умеренное летнее тепло, а вероятность дождя останется небольшой.

При этом уже в выходные характер погоды может вновь измениться: по отдельным прогнозным моделям в субботу и воскресенье вероятность осадков возрастет.