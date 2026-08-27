Четыре дня после шторма: около 6800 клиентов в Латвии все еще остаются без электричества

Спустя четыре дня после бури перебои с электроснабжением в Латвии сохраняются примерно у 6800 клиентов, сообщили агентству LETA в компании Sadales tīkls.

Утром в четверг наиболее серьезные перебои с электроснабжением сохраняются в Айзкраукльском, Екабпилсском и Бауском краях.

Читайте нас также Google News Facebook

По данным компании, к 6:00 27 августа подача электроэнергии восстановлена примерно у 98,5% клиентов, которых первоначально затронула буря. К этому времени устранены 1774 повреждения распределительной электросети, вызванные стихией.

Работы по устранению повреждений продолжают более 200 бригад Sadales tīkls. Им помогают специалисты эстонского оператора распределительной сети Elektrilevi, Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) и Latvijas Valsts meži.

На всей территории Латвии продолжаются как дефектация поврежденных линий, так и устранение повреждений - во многих местах на провода упали большие деревья, оборваны провода или сломаны опоры линий электропередачи. Продолжается обследование последствий бури с помощью дронов. На скорость восстановления электроснабжения влияют количество повреждений, их сложность и территория, подлежащая обследованию

Читайте

В Sadales tīkls предупреждают, что по мере завершения работ в сетях среднего напряжения возможны ситуации, когда житель получает сообщение о восстановлении электроснабжения, однако электричество в доме фактически не появляется. Это означает, что повреждение имеется также в сети низкого напряжения, по которой электроэнергия поступает непосредственно к дому. В таком случае компания просит зарегистрировать новую заявку о повреждении.

Возможны и повторные отключения после восстановления электроснабжения. Как поясняют в компании, надломленные деревья и ветви могут продолжать падать на линии электропередачи, вызывая новые повреждения.

Напомним, в субботу, 22 августа, и в последовавшую за ней ночь Латвию накрыла сильнейшая за последние десятилетия летняя буря. В отдельных местах скорость ветра превышала 30 метров в секунду.

Гроза нанесла масштабный ущерб как распределительной, так и магистральной электросети. Без электричества остались около 277 000 клиентов по всей Латвии. Во многих местах повреждения электросетей сопровождались перебоями связи, становились недоступны автозаправочные станции, а местами - и магазины.