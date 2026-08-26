Жители Дарзини требуют вернуть прямое автобусное сообщение с центром Риги: инициативу поддержали более 2000 человек

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Рижская дума приняла к рассмотрению инициативу жителей микрорайона Дарзини, которые требуют восстановить прямое сообщение общественного транспорта с центром города. Петицию на портале ManaBalss.lv подписали 2188 человек.

Инициатива передана на рассмотрение Департаменту внешнего пространства и мобильности Рижской думы.

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Авторы петиции призывают отменить изменения маршрутов автобусов №18, №15 и №31 и отказаться от системы пересадок.

Конкретно предлагается вернуть прежние маршруты автобусов №18 и №15, которые напрямую связывали Дарзини с улицей Абренес и центром Риги.

По мнению инициаторов, новая схема движения ухудшает транспортную доступность Дарзини и осложняет поездки как для жителей района, так и для тех, кто работает в Дарзини и Румбуле.

Новый вариант поездки в центр Риги с пересадкой в Кенгарагсе авторы инициативы называют крайне неудобным.

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Вопрос вызвал оживленные дебаты в Рижской думе.

Представители оппозиции в основном выступали за отмену изменений, заявляя, что жители оценивают их негативно.

Представители коалиции, в свою очередь, заявили, что после изменения маршрутов число пассажиров выросло и продолжает увеличиваться. По их мнению, это свидетельствует о том, что жители стали чаще пользоваться общественным транспортом. Представители коалиции также обвинили оппозиционных политиков в том, что они подталкивают жителей к сбору подписей против изменений.

В результате изменений автобус №18 из Дарзини теперь следует только до пункта мобильности «Кенгарагс». При этом интервал движения автобуса сократился до 12–15 минут вместо прежних 35–45 минут в рабочие дни и 60 минут по выходным.

В «Кенгарагсе» пассажиры могут пересесть на трамваи и троллейбусы, следующие в центр с интервалом от двух до пяти минут в рабочие дни. Также здесь можно пересесть на автобусы, следующие в Пурвциемс, Межциемс, Юглу и Саркандаугаву.

С сентября отдельные рейсы автобуса №18 будут продлеваться до улиц Прушу и Латгалес. Это позволит школьникам удобнее добираться до учебных заведений Кенгарагса и возвращаться домой.