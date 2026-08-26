Всем привет от осени: в субботу в Латвию вернется дождливая погода

Начиная с субботы в Латвии временами ожидаются дожди, а на следующей неделе, по прогнозам синоптиков, возможны сильные осадки, сообщает агентство LETA.

До первой половины дня субботы временами будет светить солнце, ночью и утром местами возможен туман. В ночь на четверг и пятницу температура воздуха во многих регионах опустится ниже +10 градусов, а максимальная температура днем составит +19…+24 градуса.

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В субботу южный, юго-восточный ветер усилится до 11-16 метров в секунду, а с юго-запада страну пересечет зона осадков. Воздух прогреется до +20..+23 градусов.

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Похожая температура сохранится и в воскресенье, когда ожидается кратковременный дождь.

На следующей неделе дожди усилятся, наибольшее количество осадков прогнозируется в Курземе и на западе Видземе. После теплого начала недели станет прохладнее.

Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, температура воздуха в первый месяц осени в Латвии будет близка к норме или немного выше нее. В свою очередь осадков ожидается больше, чем обычно в сентябре.