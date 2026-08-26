В Риге перед 1 сентября усилят контроль безопасности дорожного движения возле школ

Полиция будет контролировать соблюдение разрешенной скорости движения и других правил дорожного движения, а также обследует окрестности школ и детских садов, чтобы своевременно выявить возможные риски для безопасности детей.

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Водителей призывают быть внимательными и не нарушать установленные ограничения скорости

С началом учебного года, когда дети вернутся в учебные заведения, полиция будет усиленно следить за поведением водителей вблизи школ и детских садов. Особое внимание будет уделяться соблюдению разрешенной скорости движения.

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Родителей призывают еще до начала учебного года обсудить с детьми важнейшие правила безопасности дорожного движения - безопасный переход улицы, поведение на остановках общественного транспорта и вблизи школ.

Помимо автопатрулей, в контроле будут задействованы и пешие патрули, а поддержку полицейским экипажам окажут сотрудники центра видеонаблюдения.

Полиция также проверит торговые точки, чтобы предотвратить продажу запрещенных товаров несовершеннолетним.