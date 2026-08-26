В Латвии хотят принимать решения о высылке нелегальных мигрантов за 48 часов

В Латвии хотят заметно ускорить процедуру принудительной высылки иностранцев, которые находятся в стране незаконно. Депутаты от Союза зеленых и крестьян предлагают обязать ответственные органы принимать решение о выдворении не позднее чем через 48 часов после установления факта незаконного пребывания.

Соответствующие поправки в Закон об иммиграции уже переданы на рассмотрение Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. Инициаторы считают, что четкий срок поможет быстрее возвращать нарушителей миграционного законодательства.

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Согласно законопроекту, 48 часов будут отсчитываться с момента, когда установлено, что иностранец находится в Латвии незаконно и существуют предусмотренные законом основания для его принудительного выдворения. Решение должны будут принять должностные лица Управления по делам гражданства и миграции или Государственной погранохраны.

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Такие же сроки предлагается установить для другой ситуации. Если человеку ранее предписали покинуть Латвию, но позже появились основания для принудительной высылки, решение также потребуется принять в течение 48 часов после установления этих обстоятельств.

Авторы инициативы связывают ускорение процедуры не только с контролем за миграцией. По их мнению, это позволит сократить расходы государства на длительное размещение иностранцев, незаконно находящихся в стране, а также может стать дополнительным сдерживающим фактором для тех, кто намерен незаконно пересечь латвийскую границу.

Особенно актуальным депутаты считают применение новых правил к людям, незаконно пересекшим государственную границу. Предложенные изменения пока находятся на рассмотрении Сейма.