26 августа 2026, 09:29

В Иманте собака погибла после удара мотоцикла, спасая хозяйку

В Иманте собака погибла после удара мотоцикла, спасая хозяйку

В воскресенье в Иманте мотоцикл сбил женщину, ее 13-летнюю дочь и собаку. По словам близких семьи, именно Алекса первой оказалась на пути мотоцикла и приняла на себя основной удар. Собака погибла, а девочка получила тяжелые травмы и перенесла операцию.

Мать, дочь и Алекса возвращались домой после прогулки в лесу. У пешеходного перехода они начали переходить дорогу после того, как остановившиеся автомобили пропустили их.

Читайте нас также

Подруга семьи Ина рассказала, что женщина шла справа, девочка - посередине, а собака - слева. В этот момент на переход выехал мотоцикл. По словам женщины, Алекса первой попала под удар, после чего ее отбросило примерно на 50 метров. Затем мотоцикл задел девочку и ее мать.

Близкие считают, что собака могла смягчить удар и тем самым уберечь ребенка от еще более серьезных травм. Алексе было около семи лет. Для семьи она была любимым домашним питомцем, за которым знакомые нередко присматривали.

Сама девочка получила тяжелые повреждения. У нее сломана нога, потребовалась операция с установкой металлических фиксаторов. Кроме того, серьезно пострадало лицо, на котором пришлось наложить швы.

Читайте Mixer
В Иманте собака погибла после удара мотоцикла, спасая хозяйку

Девы, Тельцы, Львы и Овны в гороскопе Анжелы Перл на четверг 27 августа
В Иманте собака погибла после удара мотоцикла, спасая хозяйку

Лунное затмение 28 августа подведёт черту: что пора изменить каждому…
В Иманте собака погибла после удара мотоцикла, спасая хозяйку

Три совершенно разных манипулятора зодиака: один убеждает, второй молчит,…
В Иманте собака погибла после удара мотоцикла, спасая хозяйку

Смешные картинки на утро 26 августа и известность

Мать девочки, Ригонда, отделалась менее серьезными травмами и уже выписалась из больницы. Сейчас она находится рядом с дочерью.

После аварии мотоциклист связался с семьей и заявил, что готов компенсировать расходы на лечение. По словам Ригонды, мужчина сказал, что у него самого три дочери и он понимает, насколько тяжело семье.

Обстоятельства аварии пока выясняет полиция. Местные жители при этом говорят, что водители нередко проезжают этот пешеходный переход, не уступая дорогу людям.

Для семьи последствия ДТП оказались особенно тяжелыми: девочка проходит лечение, а вместе с тем близкие потеряли собаку. По их словам, в последние секунды жизни Алекса оказалась между мотоциклом и ребенком.

В Иманте собака погибла после удара мотоцикла, спасая хозяйку

Лунное затмение 28 августа подведёт черту: что пора изменить каждому…
В Иманте собака погибла после удара мотоцикла, спасая хозяйку

Три совершенно разных манипулятора зодиака: один убеждает, второй молчит,…

В мире

В Таиланде нашли настоящего «дракона» и назвали его в честь «Дома дракона»
26 августа, 08:28
Трамп предложил снова ввести сбор в $100 тысяч за рабочую визу H-1B
25 августа, 20:58
«Озеро Америка»: Трамп предложил переименовать озеро Онтарио
В Таиланде нашли настоящего «дракона» и назвали его в честь «Дома дракона»
25 августа, 20:29 20:29
Француженка Софи Адено и американец Анил Менон вновь вышли в открытый космос для ремонта МКС
В Таиланде нашли настоящего «дракона» и назвали его в честь «Дома дракона»
25 августа, 19:58 19:58
Названы самые перегруженные туристами регионы Европы: лидируют греческие острова
В Таиланде нашли настоящего «дракона» и назвали его в честь «Дома дракона»
25 августа, 19:23 19:23
Эффект «Одиссеи»: фильм Нолана вызвал туристический бум в Греции
В Таиланде нашли настоящего «дракона» и назвали его в честь «Дома дракона»
25 августа, 18:42 18:42
Reuters: глава ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Москву с необъявленным визитом
В Таиланде нашли настоящего «дракона» и назвали его в честь «Дома дракона»
25 августа, 18:27 18:27
США готовят крупнейшее в истории аннулирование виз: оно может затронуть до 200 тысяч человек
В Таиланде нашли настоящего «дракона» и назвали его в честь «Дома дракона»
25 августа, 17:59 17:59
Спустя два месяца: число погибших при землетрясениях в Венесуэле превысило 6500
В Таиланде нашли настоящего «дракона» и назвали его в честь «Дома дракона»
25 августа, 16:06 16:06
Внешняя разведка Германии ищет кадры среди геймеров
В Таиланде нашли настоящего «дракона» и назвали его в честь «Дома дракона»
25 августа, 15:40 15:40
«Мексиканская Памплона» обернулась трагедией: два погибших и десятки пострадавших
В Таиланде нашли настоящего «дракона» и назвали его в честь «Дома дракона»
25 августа, 15:14 15:14
В Таиланде нашли настоящего «дракона» и назвали его в честь «Дома дракона»

Латвия

Сотни огней зажгутся вдоль моря: в Вакарбулли пройдет Ночь древнего огня
26 августа, 09:29
В Иманте собака погибла после удара мотоцикла, спасая хозяйку
26 августа, 08:58
В Латвии хотят принимать решения о высылке нелегальных мигрантов за 48 часов
Сотни огней зажгутся вдоль моря: в Вакарбулли пройдет Ночь древнего огня
26 августа, 07:58 07:58
Лисички есть, а боровиков почти нет: что происходит в лесах Латвии
Сотни огней зажгутся вдоль моря: в Вакарбулли пройдет Ночь древнего огня
25 августа, 17:28 17:28
airBaltic разрешили отложить выплату 18 млн евро госзайма до конца года
Сотни огней зажгутся вдоль моря: в Вакарбулли пройдет Ночь древнего огня
25 августа, 16:58 16:58
До двух недель: для самоуправлений продлен срок оценки ущерба от бури
Сотни огней зажгутся вдоль моря: в Вакарбулли пройдет Ночь древнего огня
25 августа, 12:05 12:05
Шторм нарушил работу каждого пятого банкомата: Банк Латвии рекомендует на случай ЧП хранить часть средств наличными
Сотни огней зажгутся вдоль моря: в Вакарбулли пройдет Ночь древнего огня
25 августа, 11:05 11:05
В субботу в Юрмале пройдет грандиозный Праздник Каугури: по окончании в Ригу отправится ночной поезд
Сотни огней зажгутся вдоль моря: в Вакарбулли пройдет Ночь древнего огня
25 августа, 09:30 09:30
В понедельник на дорогах Латвии погибли два велосипедиста
Сотни огней зажгутся вдоль моря: в Вакарбулли пройдет Ночь древнего огня
25 августа, 09:00 09:00
Грибы вместо пенопласта: латвийские ученые создали экологичный материал для упаковки
Сотни огней зажгутся вдоль моря: в Вакарбулли пройдет Ночь древнего огня
25 августа, 08:35 08:35
Три дня после шторма: без электричества остаются около 31 000 потребителей
Сотни огней зажгутся вдоль моря: в Вакарбулли пройдет Ночь древнего огня
24 августа, 18:58 18:58
Сотни огней зажгутся вдоль моря: в Вакарбулли пройдет Ночь древнего огня

ЧП

Поддельные штрафы и звонки от полиции: к чему готовиться после атаки на CSDD
24 августа, 10:58
После сильнейшей бури без электричества остаются 87 тысяч потребителей
Поддельные штрафы и звонки от полиции: к чему готовиться после атаки на CSDD
23 августа, 20:45
В некоторых районах Латвии объявлено желтое предупреждение о наводнениях в пойменных зонах рек
Поддельные штрафы и звонки от полиции: к чему готовиться после атаки на CSDD
23 августа, 13:15
Шторм ударил по мобильной связи: где в Латвии возникли перебои с интернетом и звонками
23 августа, 10:43
«Так теперь выглядит наш двор»: жители Латвии показывают последствия мощного шторма - фото и видео
23 августа, 09:00
Шторм ударил по всей Латвии: 277 тысяч домов без света, есть погибший
22 августа, 14:59
Экс-чемпион мира по боксу Золани Тете застрелен в Южной Африке возле своего дома
21 августа, 13:30
В Риге перевернулся грузовик с зерном: проезжую часть засыпало грузом
20 августа, 14:59
Поддельные штрафы и звонки от полиции: к чему готовиться после атаки на CSDD

Бизнес

Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
24 августа, 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
24 августа, 08:58
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
20 августа, 13:30 13:30
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
18 августа, 07:58 07:58
После 12 лет работы Četras Zoles объявила о закрытии всех магазинов
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
17 августа, 08:57 08:57
Рижский автовокзал перешел под контроль частного инвестора: что изменится для пассажиров
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
12 августа, 18:27 18:27
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
12 августа, 17:57 17:57
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
29 июля, 10:27 10:27
Apple снова стала самой дорогой компанией мира, обойдя Nvidia после роста акций
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
28 июля, 10:57 10:57
Продажи падают, расходы растут - Porsche объявила о новом сокращении тысяч рабочих мест
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
27 июля, 18:05 18:05
DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
27 июля, 14:27 14:27
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном

Культура

Amazon случайно выложила новый фильм с Джейсоном Стэйтемом
25 августа, 21:45
Умерла легендарная певица Долли Партон, автор Jolene и I Will Always Love You.
Amazon случайно выложила новый фильм с Джейсоном Стэйтемом
25 августа, 16:31
В Австралии запретили ставить музыку ИИ в официальные чарты
Amazon случайно выложила новый фильм с Джейсоном Стэйтемом
25 августа, 14:42
Paramount готовит продолжение «Как отделаться от парня за 10 дней»
25 августа, 10:29
Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон получил роль во втором сезоне «Гарри Поттера»
23 августа, 16:01
До пенсии работала библиотекарем, а потом ушла в Голливуд: Банни Левин умерла в 97 лет
23 августа, 15:02
Меган Маркл, как сообщается, лишилась роли в «Джентльменах» Гая Ричи после реакции в Британии
23 августа, 14:17
Концерт Gacho и Mesa в Межапарке состоится: для зрителей организуют специальные маршруты
ВИДЕО
23 августа, 10:21
Amazon случайно выложила новый фильм с Джейсоном Стэйтемом

Mixer

Девы, Весы, Козероги и Львы в гороскопе Василисы Володиной на среду 26 августа
26 августа, 09:05
Девы, Тельцы, Львы и Овны в гороскопе Анжелы Перл на четверг 27 августа
Девы, Весы, Козероги и Львы в гороскопе Василисы Володиной на среду 26 августа
26 августа, 08:52
Один надрез - и обычная тортилья превращается в идеальный конверт с начинкой
Девы, Весы, Козероги и Львы в гороскопе Василисы Володиной на среду 26 августа
26 августа, 08:07
Тест: выберите бумеранг - и узнайте, что вам хочется вернуть в свою жизнь
26 августа, 07:26
Лунное затмение 28 августа подведёт черту: что пора изменить каждому месяцу рождения
26 августа, 06:49
Три совершенно разных манипулятора зодиака: один убеждает, второй молчит, третий вызывает чувство вины
26 августа, 06:09
Смешные картинки на утро 26 августа и известность
26 августа, 05:43
Рябиновый браслет подскажет, где не стоит спешить: какие знаки цыганского гороскопа поймают верный ритм 26 августа 2026 года
25 августа, 23:05
Девы, Весы, Козероги и Львы в гороскопе Василисы Володиной на среду 26 августа

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма
21 августа, 19:28
«Зеленая лампа» подвела итоги первого полугодия 2026 года
«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма
24 июня, 12:58
«Зеленая лампа»: на операцию 8-летнему Оливеру полностью собрана нужная сумма
«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма
21 июня, 12:19
«Зеленая лампа»: на оплату операции 8-летнему Оливеру собрана почти половина нужной суммы
19 июня, 16:58
«Зеленая лампа»: на оплату операции Оливеру собрана четверть нужной суммы
18 июня, 09:28
«Зеленая лампа»: 8-летнему Оливеру необходима пересадка стволовых клеток
17 июня, 12:29
«Зеленая лампа»: мама 6-х детей просит помощи для лечения младшего сына
16 июня, 08:29
«Зеленая лампа»: 8-летнему Оливеру из Саулкрасты нужна операция по пересадке стволовых клеток
12 июня, 09:57
«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма

Спорт

78-летний футбольный арбитр попал в Книгу рекордов Гиннесса после 63 лет судейской карьеры
24 августа, 19:58
Король Нидерландов впервые вышел на подиум «Формулы-1»
78-летний футбольный арбитр попал в Книгу рекордов Гиннесса после 63 лет судейской карьеры
24 августа, 18:02
Мяч, которым Марадона забил легендарный гол «Рука Бога»,  продан на аукционе за 3,3 млн долларов
78-летний футбольный арбитр попал в Книгу рекордов Гиннесса после 63 лет судейской карьеры
ВИДЕО
24 августа, 17:27
Теперь без хвоста: Эрлинг Холанд постригся почти под ноль
23 августа, 19:27
Норрис выиграл Гран-при Нидерландов, Ферстаппен разбил машину на первом круге
23 августа, 11:16
Суперкубок Германии: «Бавария» обыграла «Боруссию»
22 августа, 12:58
Европа и Северная Америка могут создать единую Лигу наций
21 августа, 20:57
Суд по делу о смерти Марадоны приостановлен: эксперты по ошибке изучали медкарты его отца
21 августа, 19:57
78-летний футбольный арбитр попал в Книгу рекордов Гиннесса после 63 лет судейской карьеры
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас