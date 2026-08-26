В Иманте собака погибла после удара мотоцикла, спасая хозяйку

В воскресенье в Иманте мотоцикл сбил женщину, ее 13-летнюю дочь и собаку. По словам близких семьи, именно Алекса первой оказалась на пути мотоцикла и приняла на себя основной удар. Собака погибла, а девочка получила тяжелые травмы и перенесла операцию.

Мать, дочь и Алекса возвращались домой после прогулки в лесу. У пешеходного перехода они начали переходить дорогу после того, как остановившиеся автомобили пропустили их.

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Подруга семьи Ина рассказала, что женщина шла справа, девочка - посередине, а собака - слева. В этот момент на переход выехал мотоцикл. По словам женщины, Алекса первой попала под удар, после чего ее отбросило примерно на 50 метров. Затем мотоцикл задел девочку и ее мать.

Близкие считают, что собака могла смягчить удар и тем самым уберечь ребенка от еще более серьезных травм. Алексе было около семи лет. Для семьи она была любимым домашним питомцем, за которым знакомые нередко присматривали.

Сама девочка получила тяжелые повреждения. У нее сломана нога, потребовалась операция с установкой металлических фиксаторов. Кроме того, серьезно пострадало лицо, на котором пришлось наложить швы.

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Мать девочки, Ригонда, отделалась менее серьезными травмами и уже выписалась из больницы. Сейчас она находится рядом с дочерью.

После аварии мотоциклист связался с семьей и заявил, что готов компенсировать расходы на лечение. По словам Ригонды, мужчина сказал, что у него самого три дочери и он понимает, насколько тяжело семье.

Обстоятельства аварии пока выясняет полиция. Местные жители при этом говорят, что водители нередко проезжают этот пешеходный переход, не уступая дорогу людям.

Для семьи последствия ДТП оказались особенно тяжелыми: девочка проходит лечение, а вместе с тем близкие потеряли собаку. По их словам, в последние секунды жизни Алекса оказалась между мотоциклом и ребенком.