Rīgas satiksme не хватает 150 водителей, и нагрузка растёт на действующих сотрудников

Rīgas satiksme испытывает серьёзную нехватку водителей - предприятию не хватает около 150 человек. Самая сложная ситуация сложилась с автобусами: открыты примерно 90 вакансий. Пока новых сотрудников не хватает, нагрузку приходится распределять между теми, кто уже работает. Об этом в программе «Krustpunktā» рассказала председатель правления Rīgas satiksme Джинета Иннуса. По её словам, большинство водителей работает сверхурочно, и именно дополнительные часы позволяют компенсировать незакрытые вакансии.

Особенно трудно найти водителей автобусов из-за требований к водительским правам. Предприятие рассматривает возможность обучать кандидатов с нуля и оплачивать такое обучение самостоятельно. Это должно расширить круг потенциальных сотрудников.

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Не менее остро стоит вопрос с водителями троллейбусов. Rīgas satiksme планирует набрать новую учебную группу и подготовить людей для работы самостоятельно. Для трамвайных водителей дефицит меньше, однако и здесь предприятие собирается сформировать новую группу ближе к середине осени.

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Пока кадровая проблема напрямую отражается на нагрузке действующих сотрудников. Помимо нехватки людей, ситуацию осложняют отпуска, болезни и другие причины отсутствия водителей. Из-за постоянного контакта с пассажирами они также чаще сталкиваются с риском заболеваний.

Руководство Rīgas satiksme признаёт, что нынешний объём переработок необходимо сокращать. Для этого предприятию предстоит не только закрыть существующие вакансии, но и найти способ привлечь новых водителей, готовых пройти обучение.