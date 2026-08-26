Несмотря на тысячи возражений: Рижская дума одобрила строительство крематория в Клейсти

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Рижская дума одобрила план застройки участка на улице Балтеглю, 30, который позволит построить крематорий рядом с кладбищем Лачупес в микрорайоне Клейсти. Во время общественного обсуждения против проекта выступили более 4300 жителей, сообщает агентство LETA.

В июне прошлого года Рижская дума решила вынести проект на общественное обсуждение и получить заключения учреждений.

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За время общественного обсуждения муниципалитет получил 4416 письменных возражений, из которых 4371 были направлены против строительства крематория на этом участке. Кроме того, жители подали в самоуправление коллективное обращение против создания крематория рядом с кладбищем Лачупес.

На заседании Рижской думы представители оппозиции заявили, что коалиция игнорирует мнение жителей Иманты, которые не хотят видеть крематорий рядом с жилыми домами. Представители коалиции, в свою очередь, отметили, что такой объект необходим Риге.

Председатель Комитета по жилью и окружающей среде Элина Трейя заявила, что на правом берегу Даугавы у рижан есть возможность провести церемонию прощания с умершим и сразу провести кремацию, тогда как на левом берегу такой возможности нет. По ее словам, самоуправление должно создавать условия для конкуренции и в этой сфере услуг.

Площадь территории, охватываемой локальной планировкой, составляет около 7,9 гектара. Участок расположен в юго-западной части района Клейсти, между кладбищем Лачупес на севере и Иманта-3 на юге.

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Это один из наименее населенных районов Риги, где преобладают территории природного и озелененного назначения.

Согласно локальной планировке, участок предназначен в основном для создания и содержания кладбища. В юго-западной части территории, где уровень грунтовых вод наиболее высок, разрешено обустроить только лес памяти и колумбарий. Традиционные захоронения там запрещены. На отдельных участках также допускается строительство крематория и морга.

Рижская дума также утвердила обязательные правила использования и застройки участка на улице Балтеглю, 30.

Согласно данным Firmas.lv, SIA «Rīgas apbedīšanas dienests» зарегистрирована в 2020 году. Основной капитал компании составляет 2800 евро, ее владелец - Егор Соколов.

В 2024 году оборот компании составил 49 980 евро, а прибыль - 16 310 евро.