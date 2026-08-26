26 августа 2026, 07:58

Лисички есть, а боровиков почти нет: что происходит в лесах Латвии

Лисички есть, а боровиков почти нет: что происходит в лесах Латвии

Конец августа обычно радует грибников богатым выбором, но в этом году латвийские леса пока не оправдывают ожиданий. Несмотря на тепло и достаточное количество осадков, видовое разнообразие остается небольшим, а особенно мало трубчатых грибов - белых, подберезовиков и подосиновиков. Причины такой ситуации специалисты пока не могут назвать однозначно.

После недавнего шторма и сильных дождей условия для грибов могли стать даже слишком влажными. Миколог Инита Даниэле рассказала в эфире Latvijas Radio, что переувлажненная почва способна мешать росту грибов, хотя предсказать их появление бывает непросто даже специалистам.

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Обычно в конце августа в лесах одновременно можно встретить белые грибы, подосиновики, подберезовики, лисички и сыроежки. Сейчас картина заметно скромнее. Лисичек местами много, а вот боровики и другие трубчатые грибы попадаются лишь единично.

Миколог Микс Риекстс-Хофманис отмечает, что нынешний сезон удивляет и специалистов. Казалось бы, основные условия соблюдены: было достаточно тепло и влажно, при этом сильной жары не наблюдалось. Но ожидаемого грибного урожая леса все равно не дали.

Необычным оказался не только объем, но и общее разнообразие видов. Микологи признают, что для профессиональных наблюдений сезон пока тоже выглядит довольно бедным. При этом очевидного объяснения происходящему нет.

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ИИ может ошибиться с определением гриба

На фоне грибного сезона специалисты отдельно напомнили об осторожности при использовании приложений и искусственного интеллекта для распознавания грибов. Такие инструменты иногда довольно точно определяют вид, но могут ошибиться в названии - например, некорректно перевести его с другого языка.

Поэтому результат работы приложения нельзя считать окончательным подтверждением того, что гриб съедобен. ИИ может помочь с предварительным определением, но найденную информацию необходимо дополнительно проверять.

Для определения видов микологи чаще советуют iNaturalist. Хорошие фотографии шляпки, ножки, пластинок, кольца и других характерных деталей позволяют приложению достаточно точно определить гриб. Подтвержденные наблюдения также используются в международной базе данных о распространении видов.

Но в вопросах съедобности специалисты советуют не рисковать. Если после определения остается хотя бы малейшее сомнение, найденный гриб лучше не брать.

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