«Белая ночь» снова разбудит Ригу: 30 бесплатных событий пройдут по всему городу

В ночь с 5 на 6 сентября Рига снова будет жить в ритме современной культуры. 21-й форум «Белая ночь» предложит около 30 бесплатных мероприятий - от концертов и перформансов до инсталляций, выставок и поэтических событий. Программа охватит не только центр, но и разные районы столицы.

События развернутся в Старой Риге, центре города, Агенскалнсе, Засулауксе, Дзирциемсе, Брасе, Скансте, Гризинькалнсе, Тейке, Вецмилгрависе и Саркандаугаве. Организаторы предлагают заранее выбрать интересующие мероприятия и составить собственный маршрут по ночной Риге.

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Среди привычных участников программы - фестиваль экспериментальной музыки «Skaņu mežs», проект «Videogrāfия» и поэтическая дискотека Satori. Но в этом году гостей ждут и новые поводы свернуть с привычного культурного маршрута.

В Саркандаугаве художник Дайнис Руденис познакомит публику с уличным искусством, а на улице Антонияс пройдет отдельный праздник. В Бастейкалнсе появится интерактивная инсталляция «Elpa / Relaxation field», а в Гризинькалнсе классические «Времена года» Антонио Вивальди прозвучат в историческом исполнении в сочетании с электронной музыкой.

Отдельная программа будет посвящена теме потребления мяса. На фестивале Māksla par gaļas nodokli в творческом квартале Veldze международные художники обсудят влияние мясной индустрии на окружающую среду, здоровье общества и благополучие животных.

Специально к «Белой ночи» свои инсталляции создадут Волдемарс Йохансонс, Криста Виндберга-Аузниеце, Ото Холгерс Озолиньш, Those Guys Lighting, Лига Спунде, Ханеле Зане Путниня и Иева Путниня. Работы появятся в разных уголках города, поэтому часть программы фактически придется искать, перемещаясь по Риге.

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К форуму также присоединятся другие культурные события: Дни поэзии, фестиваль современного искусства Survival Kit, фестиваль короткометражных фильмов 2ANNAS и ночная программа галерей Riga Last Thursday. В афише будут выставки, садовые праздники, дискуссии и другие мероприятия.

Главная тема «Белой ночи» в 2026 году - город как живая многослойная экосистема. В ней рядом с людьми существуют растения, животные, насекомые и множество незаметных процессов, без которых город не может полноценно жить.

Слоган форума - «Город расцветает там, где есть мы». Организаторы предлагают посмотреть на Ригу шире привычных улиц и зданий, обращая внимание на связь человека с природой и окружающей средой.

«Белая ночь» проходит в Риге с 2006 года. За это время форум стал одной из заметных ежегодных культурных традиций столицы, открывая для публики не только театры, концертные залы и галереи, но и необычные городские пространства.

Традиция ночных культурных форумов появилась в Париже в 2002 году, а затем к ней присоединились другие города, включая Ригу, Брюссель, Мадрид и Рим. Сегодня «Белые ночи» проходят в разных странах мира.

Полную программу форума организаторы предлагают посмотреть на сайте baltanakts.lv и заранее спланировать маршрут. Все мероприятия «Белой ночи» бесплатны, программа доступна здесь.