90 минут: единый билет Pasažieru vilciens и Rīgas satiksme - теперь во всех железнодорожных зонах

Единый билет Pasažieru vilciens, работающего под брендом Vivi, и муниципального Rīgas satiksme начал действовать во всех железнодорожных зонах, сообщает агентство LETA.

Единый билет во всех зонах доступен со среды. Он позволяет по одному билету совершить одну поездку на поезде в зоне A, B, C, D или E и продолжать путь с 90-минутным билетом во всех автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme, что экономит 1 евро на каждой поездке.

Читайте нас также Google News Facebook

С сегодняшнего дня единый билет доступен на всей Тукумсской и Скултской линиях, а также на маршрутах Рига-Елгава, Рига-Айзкраукле и Рига-Сигулда.

Цена единого билета в зоне А составляет 2 евро, в зоне АВ - 2,8 евро, в зоне АС - 3,3 евро, в зоне AD - 3,8 евро, в зоне АЕ - 4,3 евро.

Читайте

Билет доступен только в цифровом формате - в мобильном приложении Vivi Latvija и на сайте vivi.lv. Он действителен в указанную дату до 2:59 следующего дня.

Единый билет был введен как пилотный проект в июле 2023 года, обеспечив возможность приобрети со скидкой один билет для поездки по железнодорожному маршруту в зоне А и один 90-минутный билет Rīgas satiksme.

Ежемесячно продается более 3000 билетов. В 2023 году за пять месяцев было приобретено более 14 000 билетов, а за семь месяцев этого года - более 23 200 билетов.