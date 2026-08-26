29 августа на побережье Латвии зажгутся костры Ночи древнего огня

В субботу, 29 августа, на латвийском побережье отметят Ночь древнего огня - традицию, которая объединяет жителей стран Балтийского моря. Вдоль берега зажгутся костры, а в Риге праздник на пляже Вакарбулли станет финальным событием большой летней культурной программы Rīgas vasara 2026, посвящённой 825-летию столицы.

В Вакарбулли мероприятия начнутся в 18:00 и продлятся до 23:00. Гостей ждут концерты, творческие мастерские и программы, посвящённые Балтийскому морю. Главный момент вечера наступит в 20:00 - именно тогда на берегу зажгут костры.

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Для Ночи древнего огня это не просто эффектная часть праздника. В старину огни на побережье помогали мореходам и рыбакам ориентироваться, а также служили для передачи сигналов. Сегодня костры стали символом связи между народами Балтийского региона, памяти о прибрежных традициях и самого моря как источника жизни и благополучия.

Музыкальная программа в Вакарбулли начнётся с выступлений коллективов Рижской Болдерайской новой основной школы. Затем на сцену выйдут певица Анце Краузе и композитор и пианист Янис Страздс. Они исполнят известные произведения Раймонда Паулса, Яниса Лусенса, Яниса Страздса и других латвийских композиторов.

После зажжения костров праздник продолжится концертами. В 20:30 выступят Катрина Диманта и группа Zeltrači, а завершит музыкальную программу группа YŪT с концертом «Эхо огня».

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Отдельной частью вечера станет арт-площадка, где латвийская художница Элита Патмалниеце вместе с учащимися и педагогами местной художественной школы создаст большой «Огненный цветок». Композицию соберут из отдельных лепестков, каждый из которых станет самостоятельным художественным посланием.

Ещё одна площадка будет посвящена Балтийскому морю. В рамках исследовательской программы Jūras mēsli - zelta vērti, jeb ko slēpj Baltijas jūra взрослым и детям предложат узнать больше о морской среде. В специальной палатке участники смогут попробовать себя в роли исследователей и познакомиться с некоторыми методами изучения моря.

Ночь древнего огня отметят и в других приморских населённых пунктах Латвии. В Сталдзене возле Вентспилса после наступления темноты зажгут огненные чаши, а программу дополнят концерт группы Kautkaili и аудиовизуальное поэтическое представление на латышском и ливском языках.

Праздничные мероприятия также пройдут в Павилосте и других городах и посёлках на побережье Латвии.