В субботу в Юрмале пройдет грандиозный Праздник Каугури: по окончании в Ригу отправится ночной поезд

visitjurmala.lv

В субботу, 29 августа, в Каугури пройдет традиционный праздник «Kauguru svētki » - с танцами, концертами, спортивными и семейными мероприятиями. После завершения праздника в Ригу отправится дополнительный ночной поезд из Слоки.

Дополнительный рейс Pasažieru vilciens отправится со станции Слока в 23:41 и прибудет в Ригу в 0:29. Поезд будет останавливаться на всех обычных остановках.

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Как отмечает LETA, железнодорожная станция Слока находится примерно в 10–15 минутах ходьбы от основных мест проведения праздника. Из-за ожидаемого большого количества пассажиров в дополнительном ночном поезде будут дежурить сотрудники службы безопасности.

Актуальная информация о расписании движения поездов 29-30 августа опубликована на сайте и в мобильном приложении Vivi.

Праздничные мероприятия в Каугури будут проходить в течение всего дня на улице Таллинас и прилегающей территории, в парке и на пляже Каугури.

В 12:00 праздник откроется массовым танцем с участием 900 танцоров. Затем на пляже Каугури пройдет танцевальный фестиваль «Jūras bize».

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В течение дня посетителей ждут мероприятия для семей, уличные выступления, цирковые и акробатические представления, творческие занятия, спортивные соревнования и другие развлечения. В программе также чемпионат по баскетболу 3×3, выставка автомобилей «LoudJurmala», праздничный рынок и выступления на сцене талантов из Юрмалы.

Вечером выступят ведущий артист Рижского русского театра им. М. Чехова Максим Бусел с группой, Daddy Was a Milkman, «Mazais princis» и Финкис.

В 22:50 праздник завершит мультимедийное световое шоу с участием группы «Dagamba».

Вход на праздник бесплатный.

После мероприятия будут курсировать и дополнительные городские автобусы Юрмалы.

Во время подготовки и проведения праздника в Каугури будут введены существенные ограничения движения.