25 августа 2026, 09:30 Наталья Гудемчук/LETA

В понедельник на дорогах Латвии погибли два велосипедиста

В понедельник на дорогах Латвии погибли два велосипедиста
liepajniekiem.lv

В понедельник в Латвии зарегистрировали 142 дорожно-транспортных происшествия. Погибли два человека и еще 11 получили травмы, сообщает Государственная полиция.

24 августа около 15:00 в Огре на улице Даугавпилс произошло столкновение автомобиля VW Passat с велосипедистом. В результате полученных тяжелых травм велосипедист скончался. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.

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В этот же день около 18:00 в Дауґмале Кекавского края велосипедист по пока не установленной причине упал и от полученных травм умер на месте происшествия. Обстоятельства случившегося также выясняет полиция.

Из 11 пострадавших в ДТП семь получили травмы в Рижском регионе, трое - в Курземе и один - в Латгалии. Среди пострадавших были два пешехода, два велосипедиста и один водитель электросамоката.

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В понедельник полиция задержала шесть водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Больше всего таких нарушителей выявили в Курземе и Видземе.

Четверо задержанных находились за рулем в настолько сильном алкогольном опьянении, что им грозит уголовная ответственность. В таких случаях транспортное средство конфискуют либо с водителя взыскивают его стоимость.

За превышение скорости полиция в понедельник оформила 100 протоколов. В Рижском регионе наказали семь водителей, в Видземе - 49, Земгале - 24, Латгалии - 12 и Курземе - восемь. Еще один водитель был наказан за агрессивное вождение.

Всего за день полиция оформила 375 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения.

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